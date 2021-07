Andreea Antonescu a rupt tăcerea! Mai există cale de împăcare între ea și Traian Spak?

Spre finalul lunii mai, Andreea Antonescu și Traian Spak anunțau faptul că divorțează în continuare, relația celor doi ajungând la final în urmă cu doi ani. Însă, actele au întârziat să apară, deoarece, la momentul respectiv, bărbatul nu se afla în țară, iar pandemia l-a împiedicat să revină pe plaiurile românești pentru a pune în ”cui„ toate legalitățile. Recent, însă, artista a vorbit despre posibila împăcare, dar și despre cum au decurs lucrurile între cei doi.

În urmă cu doi ani, Andreea Antonescu și Traian Spak anunțau faptul că sunt pe cale să divorțeze. În pandemie, bărbatul, tatăl fetiței artistei, ar fi trebuit să semneze actele de separare, însă, din cauza pandemiei de Covid-19, acestuia i-a fost greu să revină în țară. Recent, însă, cântăreața Andreea Antonescu a vorbit despre o posibilă împăcare între ea și bărbatul alături de care are o fetiță, pe Sienna, dar și despre modul în care au decurs lucrurile între cei doi.

Pe de o parte, Andreea Antonescu mărturisește faptul că în acești doi ani nu și-a schimbat decizia și își dorește, în continuare, să divorțeze de bărbatul alături de care are un copil, Traian Spak. Pe de altă parte, bărbatul nu și-a dorit divorțul.

”M-am gândit că ar putea fi și aceasta o explicație, mai ales că nu și-a dorit acest divorț, dar, în ce mă privește, odată pornită pe drumul acesta, nu mă mai întorc!”, a spus Andreea Antonescu pentru Viva.ro. De asemenea, artista a mărturisit că au existat între cei doi mai multe discuții serioase privind o eventuală împăcare: ”Nu doar una singură, însă toate proiectele pe care le am mă țin în continuare în România. Cât despre el, este în continuare în Statele Unite și nu se gândește la întoarcerea în țară, lucru care este principalul inconvenient. Eu am viața în România, el în America”.

Totodată, Andreea Antonescu a mărturisit că între ea și Traian Spak, tatăl copilului ei, nu încape discuție despre un posibil partaj, deoarece aceștia nu au semnat un contract de separare de bunuri: ”Nu s-a pus problema în a face un partaj, deoarece între noi doi există un contract de separare de bunuri. Fiecare iese din această căsnicie cu ce a intrat!”.

Cântăreața a mai mărturisit că vara aceasta, atât ea, cât și fiica ei, Sienna, vor merge în SUA la Traian Spak.

Andreea Antonescu și Traian Spak au împreună o fetiță. “Luptăm să fie fericită”

Cei doi au împreună o fetiță, pe Sienna, în vârstă de 10 ani, care, în prezent, este la Galați, alături de bunica din partea mamei. Totodată, în cadrul emisiunii, Andreea Antonescu a mărturisit că, pentru moment, nu are iubit.

“Înainte de orice ne dorim ca Sienna să fie bine, fericită, și pentru asta luptăm. Suntem în așteptarea actelor lui, pentru că e un proces mai lung să poți să mergi în America. Sunt singură, nu am pe nimeni, poate este cazul să ridic și eu pretențiile, să am ceva așteptări, dar dacă e să vină, eu sunt aici. Sienna e la Galați, mama are grijă de ea”, spunea ea în cadrul unui interviu.

