Andreea Antonescu a anunțat când va divorța de Traian Spak. “Suntem în așteptarea actelor lui”

Andreea Antonescu și Traian Spak nu pot divorța până când bărbatul, aflat în SUA, nu va ajunge în România. Artista speră, totuși, ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Până acum, pandemia de COVID-19 l-a împiedicat să revină în țară.

Andreea Antonescu și Traian Spak vor divorța după opt ani de căsnicie. Cei doi au făcut, deja, partajul, mai trebuie ca soțul artistei să ajungă în România și să semneze actele, lucru care se va întâmpla în viitorul apropiat.

“Traian mai este soțul meu în acte. Divorțez când va veni el în țară. Noi am rămas în relații bune. Când va veni în România, vom divorța la notar. El trebuie să fie prezent măcar la semnarea actelor. Mi-e dor de America, voi merge cu Sienna la el, adică și la mine. Casa din America e doar pe numele meu”, a dezvăluit Andreea Antonesc, în emisiunea “La Măruță”, de la PRO TV.

Andreea Antonescu și Traian Spak au împreună o fetiță. “Luptăm să fie fericită”

Cei doi au împreună o fetiță, pe Sienna, în vârstă de 10 ani, care, în prezent, este la Galați, alături de bunica din partea mamei. Totodată, în cadrul emisiunii, Andreea Antonescu a mărturisit că, pentru moment, nu are iubit.

“Înainte de orice ne dorim ca Sienna să fie bine, fericită, și pentru asta luptăm. Suntem în așteptarea actelor lui, pentru că e un proces mai lung să poți să mergi în America. Sunt singură, nu am pe nimeni, poate este cazul să ridic și eu pretențiile, să am ceva așteptări, dar dacă e să vină, eu sunt aici. Sienna e la Galați, mama are grijă de ea”, a mai precizat artista.

Vacanță de vis în Antalya

Altfel, Andreea Antonescu a petrecut opt zile de vis în Antalya, într-o vacanță pe care, după cum zice, a asteptat-o cu sufletul la gură. A făcut o grămadă de fotografii, multe dintre ele sexy, pe care le-a postat pe rețeaua de socializare. Revenită în România, artista așteaptă să devină, oficial, femeie liberă.