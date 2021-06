Andreea Antonescu are un nou tatuaj! Povestea emoționantă a numărului 57 de pe antebraț: ”Pentru el l-am făcut!”

Andreea Antonescu și-a făcut un nou tatuaj. Numărul 57 de pe antebraț are o semnificație aparte pentru cântăreață. În spatele acestui 57 stă o poveste de viață emoționantă, pe care Andreea a spus-o, ușor, printre suspine.

De miercuri, Andreea Antonescu are un nou tatuaj, un ”57” la vedere, pe antebrațul drept. Un tatuaj nu ca oricare altul, ci care reprezintă povestea emoționantă a vieții celei care ridica adolescenții în picioare, alături de Andreea Bălan, cu trupa Andre. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA ANTONESCU “A SCĂPAT” IMAGINI HOT PE IG STORY! S-A FILMAT ÎN TIMPUL UNUI MASAJ CU BEȚE DE BAMBUS, IAR BĂRBAȚII AU SCANAT FIECARE PIXEL | VIDEO)

Chiar cântăreața avea să facă dezvăluirile. ”Numărul pe care mi l-am tatuat reprezintă anul de naștere al tatălui meu. S-a născut în 1957. Pentru el l-am făcut, din păcate, a murit, poimâine se împlinesc 20 de ani de atunci. Numărul mai reprezintă și altceva, e un număr de care m-am lovit toată viața. Tot ce înseamnă 57 mi-a apărut în fața ochilor. Când m-am uitat la kilometraj, era 57, când m-am uitat la ceas, era 57, când m-am uitat la telefon, era 57… Și exemplele pot continua”, a declarat Andreea Antonescu, pentru CANCAN.RO.

Andreea Antonescu nu este la primul tatuaj

Cântăreața mai are câteva tatuaje, unul chiar în zona intimă. Dar și pe coaste, pe braț și pe ceafă. Ce semnificație au? Cel din apropierea încheieturii mâinii este un mesaj inspirațional: „Die with memories, not with dreams” (Mori cu amintiri, nu cu visuri). Iar un altul, „Ce nu mă omoară, mă face mai puternică”.

Ultimul, o stea la încheietura mâinii. Chiar și-a anunțat, atunci, fanii că pe corpul ei va apărea un nou simbol: „Ştiţi deja că îmi plac tatuajele!… Veţi fi primii care-l vor vedea pe următorul!” (NU RATA: ANDREEA ANTONESCU A ANUNȚAT CÂND VA DIVORȚA DE TRAIAN SPAK. “SUNTEM ÎN AȘTEPTAREA ACTELOR LUI”)

Avea să se țină de promisiune. ”Stelele cu 5 colțuri punct pot avea două semnificații. Dacă este în dreptata în sus, pentagrama este văzută ca un semn de echilibru și de protecție. În consecință, o pentagrama îndreptată în jos face referire spre demonic. Prin urmare, se spune adesea că adoratorii diavolului au tatuaje cu o astfel de pentagramă, pentru a face public faptul că slăvesc demonii”, a explicat Andreea tatuajul.

Sursa foto: Instagram