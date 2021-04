Andreea Antonescu, dezvăluiri intime de la Survivor: „Unul dintre Faimoşi mi-a cerut să fac topless”

Andreea Antonescu a vorbit, într-un interviu recent, despre experiența pe care a avut-o la Survivor România, dar și de relațiile din echipa Faimoșilor.

Întrebată cum s-a înțeles cu băieții din fosta sa echipă, Andreea a răspuns cât se poate de simplu, dezvăluind și faptul că unul dintre ei i-a cerut să facă topless pentru ei.

„M-am descurcat foarte bine, și-au dorit să mă coopoteze la ei în echipă, erau plini de tot felul de amabilități. Când am intrat în echipă, unul dintre băieți, nu îi voi da numele, a început să-mi sugereze să fac topless de față cu ei, lucru care mi-a stârnit o mâhnire.

Eu nu am ajuns în „Survivor România” să mă trag de șireturi cu vreunul dintre concurenți și am încercat să îi pun la punct. Am considerat că, dacă respectul nu se câștigă, se impune și am reușit acest lucru. Am apreciat amabilitățile lor, ajutorul lor, hrana pe care o aduceau, deși știam că scopul era să mă întoarcă pe mine împotriva Elenei.

De partea Elenei Marin

Am luat partea bună a lucrurilor, însă am ales ideea de forță a fetelor, eu sunt o femeie puternică și independentă. Am ales să fiu de partea Elenei, care mi-a câștigat prietenia în ani de zile, iar relația mea cu ea s-a clădit frumos, în timp, nu a fost o prietenie de conjunctură pentru a mai rămâne o săptămână în acest reality-show.

Sunt o persoană corectă și așa voi fi până la capăt. Cel mai misogin băiat din echipă este Culiță, insă cel mai rău om din echipă este Sebastian Chitoșcă”, a declarat Andreea pentru Click!.

Cele mai grele momente din Republica Dominicană

În ceea ce privește cele mai grele momente din Republica Dominicană, Andreea a răspuns fără să ezite. „Înainte de toate a fost dorul de Sienna. De fiecare dată când se pronunța cuvântul „mamă”, începeam să plâng. «Survivor România» a fost singurul show în care am plâns atat de mult.

Grele nu mi s-au părut traseele propiu-zise, de bine, de rău, le-am dus la capăt. Finalurile au fost cele care pe mine m-au terminat, pentru că nu aveam forță, deși se vedea că îmi doream să aduc puncte”, a mai spus ea.

