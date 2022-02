Andreea Antonescu iubește din nou! Artista a făcut dezvăluiri despre bărbatul din viața ei: ”Este jurnalist”

Andreea Antonescu iubește din nou și este în culmea fericirii! Artista a făcut dezvăluiri despre bărbatul din viața ei în cadrul emisiunii ”Teo Show”.

Andreea Antonescu s-a întors de curând din America și radiază de fericire. Invitată în cadrul emisiunii „Teo Show”, artista a recunoscut că este îndrăgostită. În ciuda relațiilor eșuate, se pare că viața amoroasă a vedetei este una roz în momentul de față. Andreea Antonescu iubește și este iubită.

Noul iubit al vedetei lucrează în televiziune. Cântăreața nu a vrut să dezvăluie identitatea partenerului ei și nu a dat prea multe detalii despre el. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA ANTONESCU, DESPRE BANII CÂŞTIGAŢI LA SURVIVOR ROMÂNIA: „A FOST A DOUA OARĂ ÎN VIAȚA MEA”)

„Bursucu: S-a reaprins flacăra iubirii în America?

Andreea: Nu în America.

Bursucu: De cât timp ești îndrăgostită?

Andreea: De o anumită perioadă de timp.

Bursucu: E frumos?

Andreea: Eu consider că e ce trebuie.

Bursucu: Îl cunoaștem?

Andreea: Nu cred.

Bursucu: Dinainte de America sau după America?

Andreea: După America.

Bursucu: E dragostea aia mare! Ce meserie are?

Andreea: E jurnalist”, au fost răspunsurile Andreei la întrebările lui Bursucu.

Andreea Antonescu a fost în America

Andreea Antonescu a petrecut Crăciunul și Revelionul în Statele Unite ale Americii. Traian Spak a fost gazda și s-a asigurat că artista nu va duce lipsă de absolut nimic. Sienna, fetița fostului cuplu, a fost cea care a insistat să petreacă sărbătorile împreună cu ambii părinți.

“De data asta a zis prezent la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion. Pentru că noi suntem în relații foarte bune și, înainte de orice, chiar dacă ne-am separat, știm foarte bine care ne este scopul, care ne este planul în continuare, și anume Sienna, să-i fie bine, ea să fie fericită. Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit. De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul. Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor. În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic”, a declarat Andreea Antonescu.