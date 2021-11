Andreea Antonescu, la un pas de moarte. “Făceam citostatice!” Boală cruntă de care a suferit artista

În copilărie, Andreea Antonescu a fost diagnosticată cu sindromul nefrotic mixt, o infecție a ambilor rinichi. Medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire, însă aceasta a reușit să depășească momentul critic, iar în prezent este mai sănătoasă ca oricând.

Medicii i-au descoperit boala pe când avea doar doi ani. Andreea Antonescu a fost internată la Spitalul Fundeni din Capitală, iar la momentul respectiv doctorii au fost rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.

(VEZI ȘI: I-AM PRINS CÂND SE SĂRUTAU! AVEM IMAGINILE CU ANDREEA ANTONESCU ȘI NOUL SĂU IUBIT!)

Atunci, medicii l-au sfătuit pe tatăl Andreei Antonescu să mai facă un copil, deoarece fata lui cu greu își mai poate reveni.

“Când am fost micuță am fost foarte bolnavă, am suferit de un sindrom nefrotic mixt, e pentru prima oară când eu dezbat acest subiect. A fost o infecție la ambii rinichi, am fost internată în Fundeni la vârsta de 2 ani, am fost internată timp de 6 luni de zile, am prins acolo două Crăciunuri. Șansele ca eu să trăiesc eu minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să încerce să mai facă un copil pentru a nu o pierde și pe mama, pentru că ea mă iubea destul de tare”, a spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, probleme grave de sănătate. “Medicii nu mi-au dat nici în altă țară șanse de supraviețuire”

În continuare, Andreea Antonescu a mărturisit că s-a luat în calcul chiar transferul ei la un spital din Belgia, deși medicii de la Spitalul Fundeni i-au transmis tatălui că efortul financiar va fi în zadar. O bună perioadă, aceasta a făcut citostatice și a fost cu adevărat o minune că a învins boala.

(NU RATA: ANDREEA ANTONESCU ȘI TRAIAN SPAK FINALIZEAZĂ DIVORȚUL ÎN AMERICA)

“Șansele mele de a supraviețuire erau minime, aveam acte făcute pentru a pleca în Belgia la tratamente, dar cu toate astea medicii de la Fundeni nu mi-au dat nici în altă țară șanse de supraviețuire. Făceam citostatice…”, a mai spus Andreea Antonescu.