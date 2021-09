Până peste cap este prinsă Andreea Antonescu cu tot felul de proiecte, așa că nici ea nu mai știe când va ajunge în America, unde se află deja fiica ei, Sienna. A ratat plecarea în august, și-a plănuit-o pentru septembrie. Nu e sigur, bilete nu și-a luat, dar caută soluții pentru a ajunge în State cât mai repede. Ar finaliza atunci și divorțul de Traian Spak, cei doi fiind separați de aproape doi ani. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Andreea Antonescu nu a mai ajuns în Statele Unite la mijlocul lui august, așa cum își făcuse, inițial, planurile. Mama ei și Sienna s-au ”mutat” însă pe tărâmul ”tuturor posibilităților”, acolo unde fetița este zilnic răsfățată de tatăl ei, Traian. Și unde o așteaptă și pe Andreea, pentru a petrece măcar câteva zile împreună în SUA. Cântăreața vrea să ajungă, dar nimic nu e bătut în cuie.

Andreea Antonescu vrea să ajungă în America, unde o așteaptă fiica ei, Sienna

Chiar Andreea avea să facă unele dezvăluiri, în legătură și cu divorțul de Traian Spak, pe care cei doi îl tergiversează din cauza distanțelor: ea în România, el în Statele Unite ale Americii.

”Nu am mai ajuns în America, vreau să mă duc acum, la mijlocul lui septembrie. Nu am biletul de avion cumpărat, adică nu e sută la sută, e clar, dar aș vrea să plec. Doar că am foarte multă treabă, nu știu… Concerte, filmări, lansez piese… Am avut Splash, filmare la Pro TV, concerte… Și nici să merg acolo pentru o săptămână, că patru zile e doar drumul dus-întors”, a mărturisit Andreea.

Artista și Traian Spak ar rezolva și problema divorțului tot atunci. ”Ele sunt acolo în continuare, mama și Sienna. E normal să stea și cu tatăl ei. Cu Traian sunt în relații foarte bune. Mi-aș dori să-mi eliberez programul, să ajung acolo, Sienna să mai rămână puțin, să fim cu toții. Divorțul? Păi, când voi ajunge eu acolo sau când ajunge Traian aici”, a mai spus Andreea Antonescu.

