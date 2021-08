Andreea Antonescu le-a făcut un show privat concurenților emisiunii la care a filmat!

Noapte albă au făcut concurenții de la „Splash – Vedete la apă”, odată încheiate filmările pentru emisiunea care revine în forță, după șase ani, la Antena 1. S-a întâmplat chiar în holul unui hotel din Bacău, acolo unde sunt cazate curajoasele personaje din showbiz. S-a dansat pe mese, s-a băut cu spor, iar în zorii zilei, paznicul și-a pus mâinile în cap! Apoi, pe un sac, pe care l-a umplut cu sticle goale, și pe mătură, că era jale mare! CANCAN.RO are detaliile poveștii unei agitate nopți de vară.

Bazinul Olimpic din Bacău, joi, 5 august. Antrenamentele sunt în toi. Nu mai puțin de 12 vedete trag tare, pentru că, în afara curajului pe care l-au ”invocat” atunci când au acceptat participarea la ”Splash”, vor să și câștige. Se lasă seara, drum căte hotel. Fix în centru. Probabil, vor dormi ca niște prunci, neîntorși. Da de unde! Petrecerea atunci începea! A fost ”haos”! (CITEȘTE ȘI: RĂMÂNE ANDREEA ANTONESCU CĂSĂTORITĂ CU TRAIAN SPAK? CÂNTĂREAȚA N-A MAI PLECAT SĂ SEMNEZE ACTELE DE DIVORȚ! ”SĂ VEDEM CUM SE TERMINĂ TOTUL…”)

Andreea Antonescu a dat recital: a urcat pe masă și s-a ondulat lasciv

Vineri, dimineața, la prima oră. Paznicul hotelului mătură de zor. E puțin mâhnit că nu-și poate bea, în liniște, cafeluța. A strâns, într-un sac măricel, o mulțime de sticle, de șampanie, de tărie, de vin, de suc. Le-a cules din holul hotelului, apoi a zis să înlăture toate urmele mega-petrecerii, așa că face curățenie chiar în stradă, în fața impozantei clădiri. Povestea, spusă de un martor al evenimentului de cinci stele, sună așa: ”A început de seară. Au venit mulți, în holul hotelului și nu numai. Știu că se filmează o emisiune în Bacău, unde participă vedetele astea și sunt cazate aici, la hotelul Decebal. I-am remarcat, între ei, pe Nea Mărin (n.r. jurat al concursului) și pe Andreea Antonescu. Pe ei i-am recunoscut. Erau foarte bine dispuși toți. Dar Andreea a fost cea mai tare. A urcat pe masă și a dansat. Se ține bine, ce să zic, bravo ei! A fost distracție mare, spre dimineață s-a spart”.

Avea dreptate omul! Andreea Antonescu a făcut un veritabil show! La cei 38 de ani pe care i-a împlinit, artista s-a unduit pe masă, cu un larg zâmbet pe față, în aplauzele tuturor. Acompaniată fiind de un coleg al ei, urcat pe scaun. Tigărușe între degete, paharele în mâini. Și filmări non-stop cu telefoanele. Spectacol în orașul lui Bacovia, regizat ca la carte de vedetele unui realityshow care se anunță incendiar.

Andreea Antonescu nu știe să înoate: ”Am avut curajul să sar!”

Altfel, Andreea Antonescu nu știe să înoate, cu toate acestea, și-a luat inima-n dinți și a răspuns provocării. O făcuse și în urmă cu șase ani, la ultima ediție. „Nici data trecută nu am știut să înot și am avut curajul să sar atunci de la 10 metri. Nici acum nu știu să înot! M-am stricat odată cu trecerea anilor și mă întreb cum am putut să sar eu de două ori, de la 10 metri”, avea să spună Andreea Antonescu. (NU RATA: ANDREEA ANTONESCU A RUPT TĂCEREA! MAI EXISTĂ CALE DE ÎMPĂCARE ÎNTRE EA ȘI TRAIAN SPAK?)

Tot ea dezvăluia că nu folosește lentilele de contact pe timpul filmărilor „Splash! Vedete la apă”. ”Le-am dat jos! Mi-a fost frică să nu le pierd prin apă! Toată lumea mi-a zis că-mi stă mai bine cu ochii mei negri, decât cu lentilele albastre, dar ele sunt și de vedere. La bazin însă mă avantajează să nu văd foarte bine de la ce înălțime voi sări. Mi-a intrat apă peste tot, dar e bine. Vreau să încerc chestii noi. Încearcă de fapt oamenii ăștia să mă învețe să înot cu forța. Nu mai sare nimeni după mine în apă să mă salveze. În ultimul moment mai vine câte unul, când dau cu ochii de moarte, și mă scoate la suprafață”, a spus artista.

