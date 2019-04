Andreea Antonescu, tensiuni în relația cu soțul: ”Situaţia mea nu a fost roz”

Atunci când se pune problema relațiilor conjugale, vedetele încearcă să arate publicului, de regulă, că totul este perfect. Bineînțeles, dacă citești printre rânduri, așa cum se spune, realizezi că vedetele, la rândul lor, au aceleași probleme pe care le au și oamenii care nu au ”gustat” celebritatea.

Andreea Antonescu a fost invitată la emisiunea ”Star Matinal” și s-a dovedit a fi de o sinceritate absolut dezarmantă. Nu s-a ajuns, din punct de vedere conjugal, într-o situație limită, dar a recunoscut că este o parteneră de viață care oferă… ”libertate”.

„Nu o să stau să pozez în vreo zână, prinţesă, păpuşă, bineînţeles că viaţa este cu urcuşuri şi coborâşuri. Consider că nu a am ajuns vreodată la acea situaţie limită. Situaţia mea nu a fost roz, dar sunt multe alte lucruri care fac o relaţie să funcţioneze. Am un program foarte încărcat şi nu fac cercetări şi nu-mi fac probeleme dacă nu cred că este cazul. Sunt o persoană care oferă libertate. Nu stau să caut probleme dacă nu le văd. Sunt o persoană care oferă foarte mult şi aşteaptă foarte mult. Nu sunt dispusă să fac comprimisuri pentru nimic în lume”, a declarat Andreea Antonescu la „Star Matinal”.