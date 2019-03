Andreea Bălan a știut că va face stop-cardiac?! Mirela Vaida a dat-o de gol: „Andreea mi-a zis că..”

Situația tensionată prin care a trecut Andreea Bălan în timpul operației de cezariană, făcând stop-cardiac, a șocat pe toată lumea, mai ales pe cei care o cunosc personal. Mirela Vaida este una dintre colegele de trust ale Andreei și a mărturist că jurata ”Te cunosc de undeva” parcă a prevestit faptul că va avea loc o nenorocire. Situația Andreei Bălan a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de excepționala echipă de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

„Eu cu Andreea am vorbit şi, cumva, am fost tot timpul în legătură, pentru că ştiam că naştem la distanţă mică, pentru că ştiam că ea îşi doreşte al doilea copil… Ea ne-a şi ţinut la curent cu toate pregătirile, pe Instagram, pe Facebook. A spus exact câte ore mai are până naşte, că e ultima burtică, că se îmbracă mulat, câte kilograme a luat, cum şi-a pregătit rezerva în spital – şi am văzut cu toţii – şi spunea: < >.

Domne, mă bucuram, că sunt mamă şi ştiam, dar parcă acum, dând filmul înapoi, ziceai că prevesteşte, cu fiecare pas, că o să se întâmple o nenorocire – în sensul că, atunci când îţi pregăteşti şi aştepţi mai mult, îţi vine cineva şi-ţi arată că planurile nu sunt aşa. Şi asta m-a dat peste cap, pentru că eu nu pot şi nu vreau să concep că aducerea pe lume a unui copil ar însemna să rămâi cu nişte traume pe viaţă, tu, ca mamă. La vârsta ei, la ambiţia ei, la activitatea ei, la forţa ei de muncă, nu vreau, nu pot şi nici nu trebuie să concep asta. Şi eu chiar mă rog la Dumnezeu să avem veşti bune despre ea cât mai repede, să se ridice repede din pat şi să ne întâlnim în parcuri, pentru că vine cea mai frumoasă perioadă a noastră de mămici”, a declarat Mirela Vaida pentru okmagazine.ro.

Câte kilograme are Clara Maria, fetița Andreei Bălan

În vâltoarea evenimentelor delicate petrecute în ziua în care Andreea Bălan a devenit mamă din nou, soțul ei a dezvăluit într-un comunicat că mica lor prințesă ar fi avut la naștere 3.200 kilograme. În realitate, cifrele privind greutatea micuței sunt rotunjite. Artista a mărturisit că fetița ei, Clara Maria, a cântărit 3.190 kilograme când a fost scoasă din pântece. Vedeta o alăptează pe fetița ei, însă, în timpul declarațiilor, a lăsat în continuare loc speculaţiilor potrivit cărora medicii i-ar fi extirpat uterul ca să o salveze.

“Este foarte cuminte. E frumoasă şi are mult păr. A avut 3.190 kg la naştere şi a mai luat ceva în greutate. Am şi inceput sa alăptez, abia astăzi (n.r.: joi, 7 martie). Am stat patru nopţi aşa cum am convenit de la început şi mâine mă externez. Medicii mi-au spus că am văzut-o şi că am plâns de fericire când mi-au arătat-o, dar eu nu îmi mai aduc aminte nimic. Doamna doctor îmi închisese operaţia, dar am început să sângerez şi deja eram în stop cardio-respirator, aşa că m-au deschis la loc ca să cureţe tot. O ruptură uterină este mai greu de reparat. Acum singurele restricţii pe care le am sunt cele privind închiderea tăieturii. Asta va dura probabil 2 luni. Peste 4 luni o să pot să dansez, iar la 6 luni să fac prize cu Petrişor”, a declarat cântăreața în cadrul late night show-ului “Xtra Night Show”.