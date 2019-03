Andreea Bălan a recunoscut tot. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe patul de spital

Andreea Bălan și-a revenit după ce a suferit un stop-cardiac, în timpul operației de cezariană. Vedeta a povestit tot ce s-a întâmplat pe patul de spital, atât cât își amintește, deoarece a fost inconștientă timp de 20 de ore. Situația ei a fost gestionată cu maxim profesionalism de excepționala echipă de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

„Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte. Această problemă nu se întâmplă doar la cezariană. Se poate întâmpla și când naște natural și acel lichid ajunge în fluxul sanguin (…) Un minut a durat resuscitarea. După ce m-au cusut, m-au redeschis pentru că am început să sângerez și au început să curețe tot ce era acolo. Am făcut două RMN-uri, tot felul de analize și în continuare fac. Cele mai importante sunt aceste RMN-uri să vadă dacă am ceva la creier. Au ieșit bine”, a spus Andreea Bălan.

Vedeta mărturisește că după ce i se va vindeca operația de cezariană, va reveni pe scenă. „Două luni să se vindece operația și peste patru luni să încep să dansez. În continuare o să fac show și peste 3 luni o să mă vedeți aruncată în aer de Petrișor. Specialiștii au spus că nu e nicio problemă. Să se vindece operația ca și cealaltă”, a spus artista.

Câte kilograme are Clara Maria, fetița Andreei Bălan

În vâltoarea evenimentelor delicate petrecute în ziua în care Andreea Bălan a devenit mamă din nou, soțul ei a dezvăluit într-un comunicat că mica lor prințesă ar fi avut la naștere 3.200 kilograme. În realitate, cifrele privind greutatea micuței sunt rotunjite. Artista a mărturisit că fetița ei, Clara Maria, a cântărit 3.190 kilograme când a fost scoasă din pântece. Vedeta o alăptează pe fetița ei, însă, în timpul declarațiilor, a lăsat în continuare loc speculaţiilor potrivit cărora medicii i-ar fi extirpat uterul ca să o salveze.

“Este foarte cuminte. E frumoasă şi are mult păr. A avut 3.190 kg la naştere şi a mai luat ceva în greutate. Am şi inceput sa alăptez, abia astăzi (n.r.: joi, 7 martie). Am stat patru nopţi aşa cum am convenit de la început şi mâine mă externez. Medicii mi-au spus că am văzut-o şi că am plâns de fericire când mi-au arătat-o, dar eu nu îmi mai aduc aminte nimic. Doamna doctor îmi închisese operaţia, dar am început să sângerez şi deja eram în stop cardio-respirator, aşa că m-au deschis la loc ca să cureţe tot. O ruptură uterină este mai greu de reparat. Acum singurele restricţii pe care le am sunt cele privind închiderea tăieturii. Asta va dura probabil 2 luni. Peste 4 luni o să pot să dansez, iar la 6 luni să fac prize cu Petrişor”, a declarat cântăreața în cadrul late night show-ului “Xtra Night Show”.