Andreea Bălan a recunoscut tot! Vedeta a mărturisit că a trișat de nenumărate ori în America Express: „Îmi place să enervez. Mă excită”

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au plecat împreună în aventura „America Express”. Cel două au format o echipă puternică și au bifat numeroase victorii. Însă, nu toate dintre ele au fost meritate, asta pentru că de câteva ori Andreea Bălan a avut grijă să „aranjeze” lucrurile în favoarea sa.

Andreea Bălan s-a bucurat din plin de aventura din „America Express”, mai ales că de câteva ori a reușit să păcălească pe toată lumea și să facă jocul mai ușor pentru ea. Blondina nu a ținut cont mereu de reguli și a trișat. La multe dintre probe, aceasta a găsit o „scurtătură” și s-a asigurat că nu trece prin tot chinul prin care restul concurenților au trecut.

Acum, Andreea Bălan a recunoscut tot și a mărturisit că de-a lungul competiției a trișat în repetate rânduri. Artista a spus că a făcut asta pentru că i-a plăcut să îi enerveze pe ceilalți concurenți, în special pe frații Gavril. Mai mult, se pare că acest fel de a juca jocul o excită pe blondină și face totul mai interesant pentru ea.

„Îmi place să enervez, să îi văd pe ceilalți cum se oftică și se gândesc ce a mai făcut Bălanca. Sunt ca un animal de pradă, care simte frica în ceilalți și acea frică mă excită”, a declarat Andreea Bălan, în cadrul emisiunii „Podcastito Express”.

Andreea Bălan a vrut să abandoneze competiția

Faptul că Andreea Bălan a trișat în repetate rânduri nu a rămas neobservat, iar blondina a fost mustrată pentru acest lucru. I s-a interzis să mai facă asta, iar artista a fost la un pas de a renunța la competiție.

„M-au certat și mi s-a spus că trișăm prea mult. Mie dacă mi se ia jocul, eu nu mă mai joc”, a spus Andreea Bălan, în cadrul unui vlog.

Însă, exact când o bătea gândul să abandoneze competiția, Andreea Bălan a câștigat imunitatea și a primit un mesaj de la fetițele sale. Acest lucru a impulsionat-o, așa că a decis că nu poate să le dezamăgească pe cele mici și că trebuie să meargă mai departe.

„Ele știau că sunt într-o competiție în care trebuia să câștig. Eu dacă le spuneam că am abandonat, ce exemplu aș fi pentru ele? Am zis că rămân să le fac mândre. Acum, micuțe fiind, nu prea înțeleg ce e cu emisiunea. Dar mai târziu o să le spun că mami a plecat să reziste cât mai mult în această competiție. Aici s-a produs declick-ul. Atunci câștigasem și imunitatea. Am zis, ok, ne odihnim, mergem mai departe în etapa a 7-a”, a mai spus Andreea Bălan.

