Andreea Bălan, despre cumpenele din viața sa: “Mă durea tot corpul cât de mult sufeream”. Cum i-a umilit artista pe foștii bărbați din viața sa

Provocată la XNS să vorbească despre experiențele traumatizante prin care a trăit din cauza foștilor iubiți și nu numai, Andreea Bălan a oferit un interviu impresionant.“Mă durea tot corpul cât de mult sufeream”, a dezvăluit vedeta cu emoții în glas la un moment dat. În timpul declarațiilor, ea a făcut o remarcă umilitoare la adresa bărbaților cu care s-a iubit.

Andreea Bălan, mărturii copleșitoare despre cumpenele din viața sa

În vârstă de 36 de ani, Andreea Bălan este în prezent o femeie iubită, respectată și împlinită alături de Tiberiu Argint, iar fiicele pe care le are din relația cu fostul soț, George Burcea, îi umplu sufletul de bucurie pură. De-a lungul vieții însă, ea s-a confruntat cu multe probleme pe plan sentimental și nu numai.

“Întotdeuna când sunt jos, când sunt momente în care mai plâng, au fost momente foarte nasole și mă durea tot corpul cât de mult sufeream, întotdeauna mi-am spus că și mâine e o zi, timpul vindecă durerea, timpul ștergea durerea. Chiar dacă plângi o zi, două sau o noapte e foarte bine să plângi, să te descarci”, a declarat artista în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Deși mulți au spus despre jurata de la “Te cunosc de undeva!” că ar avea ghinion în dragoste, ea nu este de aceeași părere. În plus, vedeta a subliniat pe un ton apăsat că ea a fost încontinuu cu un pas înaintea foștilor iubiți.

“Nu mi-a plăcut niciodată să schimb, mereu am fost starnică și am cautat stabilitate. Nu cred că am avut ghinion în dragoste. Viața mea e expusă și am fost despărțită de trei, patru ori. Dacă punem prima iubire și până în prezent, au fost puține despărțiri. Nu consider că am avut ghinion, consider că așa a fost să fie. Am întâlnit oameni în diferite stadii ale vieții lor, nu am reușit să ne aliniem, eu mereu am avut un stadiu mai avansat. Eu mereu am fost cu un pas înaintea partenerilor mei”, a mai spus cântăreața la “Xtra Night Show” care rulează la Antena Stars.

Andreea Bălan l-a prezentat fiicelor sale pe Tiberiu Argint

“În casa Andreei vin adeseori musafiri, vine Petrișor pentru repetiții, pentru discuții despre coregrafii, iar atunci este chemat și Tiberiu. Normal, nu există momente în care să fie sărutări sau orice asemenea gesturi, dar, deja, fetele îl cunosc pe Tiberiu”, a declarat o persoană din anturajul cântăreței pentru wowbiz.ro.

Sursa foto: Facebook