Andreea Bălan, ieșire bizar-agresivă la adresa unui fan care o urmărește și pe Viviana Sposub, pe Instagram: „Am crezut că ai probleme psihice”. FOTO

Chiar dacă pozează într-o femeie fericită, care a trecut peste greutățile care au lovit-o în ultima vreme, Andreea Bălan dă dovadă că divorțul de George Burcea încă o mai macină.

Jurata de la Te cunosc de undeva avut o ieșire bizară pe Instagram, unde i-a reproșat unui fan că o urmărește pe Viviana Sposub, dar o apreciază și pe ea în același timp.

Vedeta e foarte atentă la ce se postează pe rețelele de socializare, iar acest lucru i-a permis să observe faptul că femeia respectă o urmărea pe ea, pe George, dar și pe Viviana.

I-a cerut să îi dea unfollow Vivianei

Site-ul actualitate.net a publicat o captură din conversația purtată de Andreea Bălan. Cântăreața o jignește pe fană și o acuză că are probleme psihice. ( Vezi toată conversația în galeria articolului.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate.

Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta”, este mesajul uluitor pe care Andreea Bălan l-a scris în mesageria de pe Instagram.

Andreea Bălan și George Burcea, mariaj eșuat la câteva luni

Andreea Bălan și George Burcea s-au casatorit religios pe 15 septembrie 2019, după 5 ani de relație. Tot atunci, cei doi au botezat-o pe micuța Clara Maria, cel de-al doilea copil al lor. Nași le-au fost solistul Aurelian Temișan (47 de ani) și actrița Monica Davidescu (47 de ani).

În februarie 2020, Andreea Bălan și George Burcea au anunțat că divorțează, totodata depunând și actele de divorț, care este în curs. Ambii parinți luptă pentru custodia celor doi copii: artista vrea custodie totală, în timp ce George Burcea dorește custodie comună.

