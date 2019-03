Andreea Bălan, despre depresia postnatală: “Am plâns. Abia aștept să merg la terapie”

Andreea Bălan a născut în urmă cu mai bine de o săptămână și a avut parte de probleme, după ce a adus pe lume cea de-a doua fetiță. Artista a făcut stop cardio-respirator, însă acum este bine, se află acasă alături de cele două fetițe și soțul ei, George Burcea. Andreea nu este ocolită de depresia postnatală, mai ales după trauma trăită și mărturisește că are momente de tristețe și se descarcă prin plâns.

Deși toată familia este alături de ea, o susține și o ajută cu fetițele, cântăreața apelează la ajutor specializat, pentru a trece pe mica depresie de care suferă în aceste momente.

“Mi s-a întâmplat la prima sarcină, o perioadă scurtă, pentru că mi-am reluat activitatea. Depresia asta se instalează și dacă stai acasă și nu ai nicio activitate. În momentul în care există un soț care te ajută nu cazi chiar atât de mult. Am fost tristă după ce am născut-o pe Ella, dar nu atât de mult dacă aș fi stat complet acasă. Acum, la fel, dacă am ajutor… E mama, avem și o bonă excepțională și este și George care mă ajută, dar tristețea există, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Artista este foarte afectată de comentariile prietenilor virtuali și abia așteaptă să se întâlnească cu terapeuta ei, pentru a discuta toate aceste probleme. “Eu de ani de zile sunt buldozer, adică nu mă las afectată. Sunt puternică pentru că am început să cânt de la 10 ani. Acum am fost prinsă într-o perioadă sensibilă și am intrat și am citit comentariile negative și m-au afectat foarte tare. Au fost unele comentarii care au spus că nu a existat acest stop cardio-respirator. Am plâns. Plânsul e bun uneori pentru că te descarci. Abia aștept să merg la terapie, iar eu merg de mulți ani la terapie. Abia aștept să mă întâlnesc cu terapeuta mea”, a mai spus proaspăta mămică.