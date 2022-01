Andreea Bălan, diagnosticată cu o boală intimă extrem de rară. Din păcate, e incurabilă

În martie 2019, pe când o aducea pe lume pe cea de-a doua fetiță a sa, Andreea Bălan a suferit un stop cardiac și era cât pe ce să moară, iar după a trebuit să fie operată de mai multe ori.

”Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Jumătatea trupei Andre a vorbit despre probleme de viață cu care s-a confruntat în ultimii ani. Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Andreea a mărturisit că medicii i-au pus diagnostic dureros, despre care nu a vorbit niciodată până acum. ”Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață. Poate odată o s-o fac (nr. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită, a spus Andreea Bălan. Potrivit Andreei este vorba despre o chestie intimă, dar momentan nu dorește să vorbească despre această problemă.

I s-a oprit inima pentru câteva secunde

La câteva zile după ce a născut-o pe Clara, Andreea Bălan a povestit clipele cumplite prin care a trecut. ”Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte”, a dezvăluit vedeta, la o emisiune TV.

”Nu se întâmplă doar la cezariană. Se poate întâmpla și când naști natural și acel lichid ajunge în fluxul sanguin. Un minut a durat resuscitarea. După ce m-au cusut, m-au redeschis pentru că am început să sângerez și au început să curețe tot ce era acolo”, a spus Andreea Bălan, câteva zile mai târziu.

La o săptămână de la naștere, Andreea Bălan a ajuns din nou la spital şi a fost operată de urgenţă după ce a suferit o hemoragie masivă, iar medicii au observat că s-au format mai multe hematoame sub prima operaţie. Abia câteva săptămâni mai târziu, Andreea Bălan putea să spună că e bine și că poate să-și continue viața.

