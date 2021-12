Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea? Actorul a petrecut câteva ore în casa vedetei: ”Mi se permite să...”

George Burcea nu trece prin cea mai roz perioadă din viața lui. A avut câteva zile ”furtunoase” și asta din cauza scandalului în care a fost implicat. Comentariile făcute de fostul soț al Andreei Bălan într-un live la adresa femeilor nu au rămas fără ecou. Actorul și-a asumat întregul episod, și-a recunoscut greșeala, iar în cele din urmă a încercat să ”repare” situația.

Apele s-au liniștit, iar lucrurile par să revină la normal. George Burcea își respectă în continuare rolul de părinte, însă pentru asta are nevoie și de ”aprobarea” Andreei Bălan. Cântăreața a trecut peste orice de dragul fetițelor, iar actorul a primit ”verde” din partea ei pentru a petrece timp alături de cele mici, iar de aici putem înțelege că între el și artistă tensiunile s-au mai diminuat, chiar și după acest ultim scandal care i-a pătat într-o oarecare măsură reputația. Actorul a mers la ea acasă pentru a petrece timp în preajma fetițelor.

George Burcea: ”Nu mi-am dorit divorțul”

Chiar dacă nu și-a dorit să facă parte dintr-o familie destrămată, George Burcea își respectă rolul de părinte indiferent de relația pe care o are cu mama copiilor lui. Andreea Bălan a dat dovadă de înțelegere și maturitate și a trecut peste orice de dragul celor mici. George Burcea este bine venit în casa ei, iar de data asta a petrecut timp de calitate alături de fetele lui. Actorul a postat mai multe imagni pe contul său de socalizare alături de fiicele sale. Cei trei se jucau, ba chiar au ieșit și în oraș unde s-au distrat de minune.

George Burcea se declară un tată împlinit atunci când este alături de fetițele lui, iar asta pare să fie cea mai mare bucurie din viața lui. Nu trece weekend fără ca actorul să nu fie lângă copiii lui:

”A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. (…) Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important ca atât ea, cât și eu să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să iau fetițele în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniță și le aduc acasă duminică seara”, mărturisea George Burcea.

