Andreea Bălan, moment de maximă sinceritate! Ce a putut să le mărturisească fanilor

Andreea Bălan este cunoscută, mai ales în ultimii ani, drept o vedetă care spune pe șleau ce gândește, însă nu este tot timpul apreciată pentru acest lucru.

Într-o postare recentă, cântăreața a descris exact cum e viața de vedetă, pentru cei care uită deseori că unii oameni muncesc în fiecare clipă pentru ceea ce au obținut.

Îmbrăcată cu o rochiță aurie, pregătită să jurizeze o nouă finală a emisiunii „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan a lăsat și un mesaj pentru fani alături de fotografia postată pe Facebook:

„Ne place sa aratam mereu partea glam, stralucitoare si dam impresia gresita ca totul este sau a venit usor in calea noastra.

Dar nu e asa, sub rochiile stralucitoare si machiajul frumos, stau zile intregi de munca, dedicare, pasiune si sacrificii”

Într-o altă postare, Andreea Bălan a avut un alt mesaj profund.

De mica am fost obisnuita sa alerg dintr-o parte in alta si mereu sa am ceva de facut. Nu am stiut sa ma bucur de prezent si de lucurile marunte din fiecare zi. Acum acesta este scopul meu, sa invat sa ma bucur in fiecare zi de ceea ce imi ofera viata.