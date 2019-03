Andreea Bălan, prima reacție după comentariile Abramburicăi: „Dana Rogoz vorbeşte despre alaptare și..”

După ce a născut al doilea copil, Andreea Bălan s-a tot confruntat cu probleme, fiind operată de trei ori în doar câteva săptămâni. Prietenii virtuali sunt foarte curioși dacă artista alăptează și i-au trimis diverse mesaje, în care o sfătuiesc să facă acest lucru. Dana Rogoz nu s-a putut abține și a intervenit, cu un articol scris pe blogul ei persoanl, în care îi ia apărarea Andreei și explică motivele pentru care cântăreața nu alăptează.

Jurata „Te cunosc de undeva” apreciază gestul actriței și îi invită pe fani să citească articolul, înainte să comenteze în necunoștință de cauză. „Dana Rogoz vorbeşte despre alaptare şi răspunde mamicilor care m-au întrebat în aceste 3 săptămâni în care am stat mai mult în spital, ”Dacă alăptez”. Îmi place mult articolul şi mi-ar plăcea, ca cei care comenteaza online, să gândească un pic mai mult înainte să îşi exprime gândurile incipiente”, a scris Andreea Bălan.

Dana Rogoz intervine pentru Andreea Bălan

„Am intrat aseară pe contul de Instagram al Andreei Bălan și am citit o parte din comentarii. Așa am descoperit că există mai multe femei care vor să știe dacă Andreea alăptează. Sunt, desigur, îngrijorate. Ele știu că alăptarea e cea mai bună în primele zile de viață, atât pentru nou-născut, cât și pentru mamă. Doar că aceste femei par să omită esențialul: starea de sănătate a Andreei. Când știi că femeia era să moară la naștere, când știi că în ultimele zile a mai trecut prin încă 2 operații importante și că a stat săracă mai mult pe la terapie intensivă, decât pe acasă, pe tine te interesează dacă alăptează sau nu?!?!?

Nu înțeleg unde e limita! Chiar nu își dau seama cât de ridicolă e întrebarea în context? La insistențele lor, Andreea ajunge să se și scuze, explicându-le că „a pierdut laptele de la supărare” și că, oricum, ia multe medicamente în această perioadă… „Să știi că există antibiotice și pentru perioadă alăptării” intervine o binevoitoare mamă, care le-ar sugera medicilor Andreei ce antiobiotice să ia, să nu cumva să afecteze alăptarea. Căci alăptarea e mai importantă și decât viața Andreei. „Off, îmi pare rău că nu alaptezi” îi spune o altă mamă. Nu mai bine ar fi fost un „Îmi pare bine că ai trecut peste acest moment greu al vieții tale. Suntem aici să te susținem.” ?!? Ne-am obișnuit ca atunci când o femeie anunța fericită că a născut, să citim întrebările altor mame legate de alăptare. „Alăptezi?” intră clar în top 3 întrebări post-partum.

Sunt multe alte întrebări pe care i le poți adresa unei proaspete mame, care ar putea conta: „Cum ești? Cum te simți?”, „Ce emoții te încearcă?”, „Ai întrebări, ai nevoie de vreo sugestie ori pur și simplu ai chef să stai de vorbă cu cineva? Știi numărul meu și mă poți suna la orice oră”. Și scrie asta o mamă care a alăptat până la 1 an și 3 luni, dar care nu a transformat alăptarea nici într-un act de bravură, nici într-o obsesie. Sănătate multă, Andreea! Să fii puternică, cum te știu, și să te întorci cât de curând acasă, la fetițe și soț”, a transmis Dana Rogoz.