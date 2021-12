Andreea Bălan, reacție subliminală după ce George Burcea a anunțat că a lăsat-o gravidă pe Viviana Sposub

Andreea Bălan a reacționat public după ce tatăl copiilor ei a anunțat că a lăsat-o însărcinată pe Viviana Sposub. Tânăra influenceriță va deveni mamă la 24 de ani.

George Burcea a anunțat pe internet marea veste, printr-o poză specifică cu doi botoșei de bebeluș, scriind „It`s coming”- „Vine”.

După această minunată știre, Andreea Bălan mama celor două fetițe ale lui George Burcea nu putea să nu reacționeze. Mai ales că… cei doi își aruncă săgeți regulat în online, chiar și fără motive întemeiate. De această dată, cântăreața a fost destul de subtilă la adresa celor doi tineri părinți.

Într-o sesiune în care un băiat îi calcula cifra destinului, acesta i-a spus că are foarte multe poveri pe umeri. Andreea a răspuns răspicat că într-adevăr are foarte multe poveri, însă nu se dă bătută sub nicio formă.

Apoi, artista a publicat două citate cu o însemnătate aparte. În primul scrie: „Cinci pași spre fericire: 1. Zâmbește mai mult/ 2. Gândește mai puțin/ 3. Fii prezent/ 4. Dăruiește mai mult/ 5. Nu mai avea așteptări.”

Cel de-al doilea citat postat de artista este: „Câteodată miracolele sunt pur și simplu oameni buni cu inimi bune.”

George Burcea: „Viviana cântă mai bine decât multe artiste din generația `90-2000”

George Burcea nu s-a abținut să nu înțepe din nou pe celebra cântăreața, jignindu-i indirect profesia și talentul. Înainte cu două ore ca Andreea să facă acele postări, George a scris pe Story, în dreptul unei imagini cu iubita lui prestând un număr de muzică la emisiunea „Bravo, ai stil!”, următoarele: „Fata asta cântă mai bine decât multe „hartiste” din generația 90-2000, dare le nu vor recunoate, căci au presa și studioul de partea lor. Aviz, Moșule!”

