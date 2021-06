Andreea Bălan și fostul soț au îngropat securea războiului?! Declarații despre relația celor doi. „Da, l-am iertat pe George Burcea”

După ce au aruncat cuvinte grele unul la adresa celuilalt, Andreea Bălan și George Burcea par că au îngropat securea războiului, cel puțin din punctul de vedere al artistei. Andreea Bălan a declarat, recent, că l-a iertat pe George Burcea pentru tot și că este pregătită să meargă mai departe.

Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a vorbit despre fosta relație, care a durat timp de patru ani. Deși despărțirea a fost una cu scântei, cântăreața l-a iertat pe fostul soț și în cele din urmă a înțeles că se aflau în etape diferite, își doreau lucruri diferite și relația lor nu avea cum să mai continue.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a declarat Andreea Bălan.

Andreea Bălan, iubește din nou

După divorțul cu scandal, care nu s-a finalizat nici până acum, Andreea Bălan și-a deschis din nou inima. Artista are o relație cu Tiberiu Argint și este cât se poate de fericită. S-a refăcut după căsnicia eșuată, iar acum își trăiește iubirea departe de ochii curioșilor.

„Dacă la momentul respectiv ţi s-au părut tragedii, în timp realizezi că aşa a fost să fie şi că nu s-ar fi putut întâmpla altfel. Sincer, nu pot să zic că am rămas cu vreo decepţie încât să-mi fie frică să iubesc din nou. În prezent îmi doresc să păstrez pentru mine această latură a vieţii şi mă bucur departe de ochii presei şi ai publicului”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Unica.



