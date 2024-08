Andreea Bălan, țeapă de 90.000 de euro! Cum a rămas artista fără o mică avere

În urmă cu 17 ani, Andreea Bălan făcea o investiție mare pe piața imobilară din România. Cu banii adunați din mai multe proiecte de televiziune, aceasta a reușit la vremea respectivă să strângă 90.000 de euro, iar suma a investit-o în ceea ce credea că o să fie casa ei de vis. Mai exact, cântăreața a plătit avansul pentru un apartament din complexul Planorama Colentina, însă a luat o țeapă de zile mare. Blocul nici până în ziua de astăzi nu a fost construi, iar artista nu și-a mai recuperat banii. Ce are de gând să facă aceasta?

Deși au trecut 17 de la cea mai proastă investiție pe care a făcut-o, Andreea Bălan nu își pierde speranța și speră că până la urmă va ruși să recupereze cei 90.000 de euro pe care i-a plătit pentru ceea ce spera să fie o investiție pentru următorii ani. Vedeta și-a dorit o locuință la etajul 11 al complexului Planorama Colentina din București, însă nu a mai apucat să-și vadă visul devenit realitate. Cum a reușit artista să primească o țeapă de zile mari? NU RATA: Tatăl Andreei Bălan spune lucrurilor pe nume și își pune fiica în cap! ”S-a ajuns și la 20.000 €!”

Pe vremea când era în plină ascensiune profesională, Andreea Bălan visa să își achiziționeze propria locuință. Cântăreața a pus ban pe ban și a reușit să strângă suma de 90.000 de euro, bani ce reprezentau avansul pentru apartamentul de lux la care visa. Anii au trecut, iar blondina a rămas fără bani, dar și fără locuință.

Costrucția pentru complexul Planorama Colentina din București a început în urmă cu 19 ani, însă nu a mai fost finalizată niciodată. Complexul trebuia să aibă patru blocuri, însă până acum doar unul a fost finalizat și asta pentru că proprietarii au pus mână de la mână pentru a încheia lucrările, restul de 10%. În schimb, celelalte trei blocuri din cadrul complexului au fost lăsate de izbeliște. Construcția a fost sistată, din lipsă de fonduri, așa că mulți proprietari au rămas cu ochii în soare, așa cum a pățit și Andreea Bălan.

„Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii „Dansez pentru tine”, cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură şi s-a făcut un proces”, declara Andreea Bălan, în urmă cu ceva timp.