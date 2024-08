Andreea Bănică a comis-o la concert! Sutienul nu a fost suficient de puternic și…

Andreea Bănică face show oriunde merge! Nu mai este niciun secret faptul că celebra cântăreață se bucură de mult succes pe plan muzical și că are concerte cu nemiluita. Aceasta este solicitată pentru diverse evenimente, unde merge alături de trupa ei pentru a-și distra fanii. Ținutele ei încing atmosfera de fiecare dată, pentru că vedeta are un trup de invidiat pe care știe să-l pună în valoare ori de câte ori are ocazia. De data aceasta, a făcut-o lată! A dansat pe scenă până n-a mai putut de picioare, iar cei prezenți au rămas mască atunci când au văzut-o în toată splendoarea!

Andreea Bănică a încins imaginația fanilor, la ultimul concert pe care l-a susținut. Cunoscuta artistă și-a pus trupul apetisant în valoare și n-a dat importanță gurilor rele. A ales o ținută sexy, ca de fiecare dată, care i-a făcut pe mulți să creadă că are în jur de 20 de ani, nicidecum 46.

Ce-i drept, blondina are mare grijă de felul în care arată și mulți sunt cei care o laudă pentru fizicul ei de invidiat. A ținut să imortalizeze momentul după ultimul spectacol și a postat pe internet câteva fotografii incendiare cu ea. Doar că, ce să vezi? Mulți au încremenit când au văzut-o! Unora le-a plăcut, alții au avut de comentat.

„Rare sunt momentele când prind o poză frumoasă în drumurile mele. Acu am prins vreo 5-6 pentru că…soarele, lumina, pentru că fotograful, s-au aliniat planetele și îmi plac toate. Nu vă ascund faptul că eram în Sighetul Marmației după doar 2 h de somn în 2 zile!!”, se arată în postarea făcută de Andreea Bănică, pe Instagram.

„La cum ai dansat în acel top… mai bine lasă :)))) am văzut pe tik tok filmarea”, i-a scris cineva.

„Ești o depravată sincer, altceva decât să stai cu sânii pe afară nu știi!!!”, a continuat altă persoană.

„Am văzut azi un link din ăla clickbait care insinua că nici burtiera dumneavoastră nu a dormit mai mult de două ore în ultimele două zile și a cedat…😂 văzând pozele, cred că nu e adevărat, dar nici mult nu mai rezistă săraca și asta pentru că aveți ce pune în ea”, a spus alt internaut.

Imaginile cu Andreea Bănică au stârnit un val de reacții pe internet

Momentul care a stârnit reacții pe internet a fost unul din timpul spectacolului. Artista a dansat până a încins imaginația multora. S-a ales și cu numeroase critici, pentru că imaginile surprinse de cei din public nu au fost pe gustul tuturor. Gurile rele cred că Andreea Bănică a întrecut măsura atunci când și-a ales ținuta de show. Topul ei ar fi fost prea „puțin” pentru toată investiția de la mama natură. Doar că, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place!

„A vrut să arate că nu are silicoane?”, a comentat cineva, la o postare în mediul online.

„A lovit-o criza vârstei?”, a mai scris cineva.

„O ia pe urmele Loredanei și asta”, a adăugat altă persoană.

