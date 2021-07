Andreea Bănică, clipe de panică într-un mall din București

Andreea Bănică, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, s-a lovit, recent, de o situație extem de neplăcută. Totul s-a întâmplat într-un mall din Capitală, blonda având nevoie de ajutorul paznicilor din complexul comercial.

După câteva ore în care s-a antrenat la sală, Andreea Bănică s-a urcat în mașină și a vrut să meargă acasă, dar tichetul de parcare nu a funcționat. Aceasta a încercat să găsească o persoană pentru a cere ajutorul, dar angajații erau de negăsit.

„După ce m-am antrenat două ore jumătate, aproape trei astăzi, fiţi atenţi ce păţesc eu. Deci mă învârt de atâta timp să găsesc pe cineva de la security ca să pot să ies din mall. Cred că aceşti domni de la security se află la meci, pe terasă. Mi-a spus cineva, mi-a vândut un pont, să mă duc să caut. Primul om de la security care îmi iese în cale, nu vreţi să ştiţi ce e la gura mea.

Rău e să fii obosit şi să cauţi pe cineva în tot mall-ul să poţi să pleci. Demisionez!. Am ajuns acasă până la urmă, m-am plimbat ceva în mall-ul acela, am găsit pe cineva de security, care mi-a spus de ce n-am fost la parter, că au coleg acolo. Am fost la parter, nu era colegul, era părăsire de post, poate o fi fost omul la baie. Îmi spune foarte drăguţ aşa că pe spatele tichetului sunt două numere de telefon, iar la care eu aşa mă gândesc, oi fi eu blondă, dar dacă n-ai baterie la telefon, cum ieşi din mall, cum?”, a povestit Andreea Bănică pe o reţea de socializare acum câteva zile.