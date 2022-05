Andreea Bănică, criticată dur de fani! Cum a reacţionat artista: „Aceste femei au probleme”

Andreea Bănică a intrat în vizorul internauţilor. Artista a fost aspru criticată de aceştia, pentru că spun ei, în ultima perioadă a apelat de mai multe ori la medicul estetician. Iată cum a reacţionat cântăreaţa.

La cei 43 de ani, Andreea Bănică arată impecabil. Vedeta are grijă întotdeauna de felul în care arată, însă cei care o urmăresc o acuză că s-a transformat destul de tare în ultima vreme. Mai exact, pe pagina sa de Instagram au ajuns mai multe reacții negative legate de imaginea sa, după ce blondina a publicat mai multe imagini.

Artista nu a stat prea mult pe gânduri şi a decis să le răspundă celor care au criticat-o. Vedeta a precizat că nu și-a modificat nimic la nivelul feței.

”Nu am operații estetice, ar trebui să se vadă peste tot, unde este tras ceva, unde am o linie, o tăietură, o cusătură. Nu am! Merg la tratamente din când în când, tocmai pentru a-mi întreține pielea, tenul, fața, frumusețea.

Pentru că asta-mi doresc tare mult, să îmbătrânesc frumos, nu urât și nu operată”, a spus Andreea Bănică pe pagina personalăă de Instagram.

Andreea Bălan: „Aceste femei au probleme”

Ulterior, Andreea Bănică a ţinut să le mai transmită internauţilor care o pun la zid pentru aspectul fizic că au mari probleme personale, iar de acolo îşi varsă frustrările pe cei din jurul lor.

”Nu știu de ce se comportă așa, nu înțeleg problemele lor, frustrările lor. Consider că aceste femei, care comentează, e clar că au ceva probleme, în trecut, în prezent, e clar că au nevoie de ajutor. Voi trebuie să apelați la specialiști, să vă ajute să scăpați de problemele voastre, nu să vedeți alte persoane sau să vedeți femei că sunt urâte sau mutilate. Bravo lor, bravo celor care au curajul să meargă să își facă niște tratamente, să se întrețină, să fie frumoase, să fie plăcute. Ceea ce faceți bine, faceți pentru voi, pentru soții voștri. Ar trebui să vă dea de gândit ceea ce vă spun eu și să lăsați comentariile inutile. Vă pierdeți vremea inutil, vă încărcați numai cu frustrări. Luați exemplu bun. Nu mergeți la doctor doar când vă doare ceva, mergeți și verificați pielea, tenul, alegeți ce este mai bun pentru voi. Faceți ceea ce vă place mai mult și veți fi fericite”, a mai adăugat celebra artistă.

