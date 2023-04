Andreea Bănică, decizie radicală. A ales să plece după 15 ani: „Am făcut și credit”

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, au luat o decizie neașteptată! Celebra cântăreață a vândut casa în care a locuit timp de 15 ani cu familia sa. Artista a spus cu greu „adio” unei etape importante din viața ei, pregătită să înceapă un nou capitol, într-o altă locuință.

Andreea Bănică i-a surprins pe toți, după ce a anunțat că se mută în casă nouă. Celebra cântăreață și soțul ei au vândut vila în care au locuit timp de 15 ani. Artista și Lucian Mitrea s-au despărțit cu greu de locuința respectivă, ținând cont că n-au investit doar bani în ea, ci și sentimente.

Blondina le-a mărturisit tuturor, pe rețelele de socializare, că a reușit să-și cumpere vila doar cu ajutorul unui credit, pentru că la vremea respectivă nu avea bani suficienți. Acum, după 15 ani, vedeta a vândut casa.

Andreea Bănică a ales să plece după 15 ani

Andreea Bănică a ales să plece după 15 ani, din casa în care a adunat atâtea amintiri. Vedeta TV a dezvăluit că în vila respectivă s-a mutat cu Lucian Mitrea în anul 2008, atunci când s-au căsătorit.

„Clar îmi va fi dor de casa noastră! Aici ne-am mutat în anul în care ne-am căsătorit, în 2008. Apoi am născut-o pe Sofia și la 7 ani jumate diferența l-am născut pe Noah Andrei. Copiii mei au pășit pragul pentru prima oară în această casă pe care am cumpărat-o când nu aveam toți banii strânși să o plătim. Am făcut un credit, pentru jumătate de sumă, pe care l-am achitat ulterior pentru că nu dormeam liniștită pe pernă știind că avem o datorie”, a mărturisit Andreea Bănică, pe Instagram.

Înainte să locuiască în vila respectivă, cântăreața și partenerul ei de viață au stat într-un apartament din zona Nerva Traian. Abia după ce au făcut pasul cel mare, artista și Lucian Mitrea au decis că este mai bine să se mute la casă.

„Ne leagă atâtea amintiri frumoase de prima noastră casă, încât, mai mult ca sigur, că atunci când ne vom întoarce din oraș vom greși poarta, așa cum am făcut-o de atâtea ori când ne întorceam la apartamentul de pe Nerva Traian înainte să locuim aici. Am pus atâta pasiune, iubire în fiecare colțișor și nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de € cum se poartă mai nou, ci am personalizat-o pentru a ne simți noi bine”, a mai spus Andreea Bănică.