Andreea Bostănică și-a cumpărat bijuteria după care plângea de Crăciun! Cum arată brățara de peste 20.000 euro

Andreea Bostănică, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, continuă să își trăiască viața într-un stil extravagant, fără a lăsa ghinionul să-i stea în cale. Pierderea unei brățări de lux în preajma Crăciunului a fost un moment dificil pentru tânără, însă, la doar o lună distanță, aceasta și-a achiziționat din nou bijuteria mult dorită, care face parte din colecția unui brand exclusivist.

Pierderea brățării a fost un subiect intens dezbătut pe internet, mai ales după ce Andreea a împărtășit momentul pe rețelele de socializare, vizibil afectată de situație. În ciuda emoțiilor puternice, aceasta a reușit rapid să remedieze situația, iar noua achiziție a fost însoțită de documentele de autenticitate care atestă originalitatea produsului, punând capăt oricăror speculații.

Cunoscuta influenceriță a surprins din nou publicul, postând imagini cu noua sa achiziție pe rețelele de socializare. Brățara, al cărei preț depășește 20.000 de euro, este o piesă emblematică și extrem de căutată de vedetele din întreaga lume. Nu este pentru prima dată când Andreea face astfel de gesturi extravagante, colecția sa impresionantă de accesorii de lux numărând deja obiecte în valoare de sute de mii de euro.

Stilul de viață al influenceriței continuă să fie un subiect de interes pentru urmăritorii săi, dar și pentru criticii săi de pe internet. Cadourile de lux pe care le primește și le etalează frecvent în postări au stârnit numeroase controverse și discuții despre sursele averii sale. Însă, tânăra a demonstrat de nenumărate ori că succesul său vine din dedicare și muncă, începând să își construiască propriul brand încă din adolescență.

”Am o relație și eu nu știam? Nu, nu am o relație. De asta și vin cu mama peste tot. Nu am iubit momentan, sunt singură (…) Nu pot să mint. Am primit foarte multe cadouri. Primesc foarte multă atenție, flori și sunt foarte recunoscătoare că am doar oameni frumoși în viața mea. Momentan, nu am iubit, primesc foarte multă atenție din partea oamenilor și le sunt recunoscătoare. Legat de ținute, bijuterii, haine scumpe, eu lucrez de la 12 ani, fac canto, pian, vioară, actorie, am canalul meu de YouTube”, a transmis Andreea Bostănică, la Xtra Night Show.