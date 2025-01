Poți să juri că sunt surori! Cum arată mama Andreei Bostănică? ”Mama Angela” e top

Andreea Bostănică este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din Republica Moldova, reușind să își construiască o carieră de succes în mediul online. Cu o comunitate impresionantă pe TikTok, tânăra în vârstă de 20 de ani nu este niciodată singură în această aventură. Mama sa, Angela Bostănică, îi este alături la fiecare pas, fiind o prezență constantă în viața și cariera Andreei. Cele două sunt de nedespărțit. Cum arată mama Andreei Bostănică

Andreea Bostănică și mama sa au o relație cât se poate de apropiată, iar femeia i-a fost mereu alături fiicei sale. De la videoclipuri pe TikTok până la momente importante, cum ar fi semnarea actelor pentru casa din București, cele două sunt mereu împreună. Angela Bostănică nu doar că o susține pe fiica sa, dar se implică activ în proiectele acesteia, fiind adesea cea care filmează conținutul pentru rețelele sociale.

Așa cum spuneam, cei care o cunosc pe Andreea Bostănică, o cunosc cu siguranță și pe mama sa. Angela Bostănică este o mama devotată și puternică, aceasta ascunzând o poveste de viață interesantă. În urmă cu 13 ani, femeia a trecut printr-un divorț, iar de atunci a preluat întreaga responsabilitate pentru creșterea Andreei și a fratelui acesteia. În ciuda dificultăților, Angela Bostănică a reușit să le ofere copiilor ei o copilărie frumoasă, lucru pentru care influencerița îi este profund recunoscătoare.

„Nu pot să spun că am fost o fată răsfățată, ținând cont că părinții mei au divorțat când eu aveam 7-8 ani. Am locuit doar cu mama mea și cu fratele meu. Nu pot să spun că am fost un copil răsfățat. Chiar nu am fost un copil răsfățat.

Nu am avut mereu ce mi-am dorit, dar mama a avut grijă de noi, mereu ne-a dat tot necesarul pe care ni l-am dorit. Ne-a susținut întotdeauna. Nu am fost un copil care să aibă mereu toate poftele și tot. Dar da, am fost fericită și am avut o copilărie frumoasă”, declara Andreea Bostănică.