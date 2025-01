Andreea Bostănică a gafat-o grav! Și-a arătat nurii pe Tik Tok fără să sesizeze măcar

Andreea Bostănică a gafat-o, din nou! În ultima perioadă, influencerița face ce face și reușește să ajungă în atenția publicului, dar nu într-un mod pozitiv. După întregul subiect care a făcut valuri pe TikTok, legat de brățara de 20.000 de euro pe care a pierdut-o, șatena le-a arătat urmăritorilor ei mai mult decât ar fi trebuit. Iată despre ce este vorba!

Andreea Bostănică este o figură controversată în mediul online și reușește, în ultima perioadă, să atragă atenția publicului ei în moduri neobișnuite. Recent, aceasta a postat un TikTok în care le arăta fanilor ei cum se pregătește pentru o zi de Ski. Totuși, un mic detaliu a ieșit la iveală, iar Andreea a crezut că nu vom observa. Ei bine, lucrurile nu au stat așa!

Cu o comunitate spectaculoasă, mai exact de 6 milioane de urmăritori pe TikTok, Andreea Bostănică ne-a obișnuit cu videoclipurile postate aproape zilnic, prin care își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Totuși, puțin mai multă atenție nu ar strica. Sau știa ce greșeală a comis, dar a crezut că nu va fi observată? În TikTok-ul postat de influenceriță, la secunda 0:09, puteți observa cum halatul ”fuge” puțin și lasă la vedere mai mult decât ar trebui, mai ales pentru platforma aleasă. (VEZI ÎN GALERIE).

După cum vă spuneam, în ultima perioadă Andreea Bostănică a mai fost protagonista unui subiect care a stârnit un val de reacții pe TikTok. Recent, într-un filmuleț emoționant postat, șatena a declarat:

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a spus influencerița, cu lacrimi în ochi.