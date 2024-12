Andreea Bostănică, în lacrimi pe TikTok după ce și-a pierdut brățara Cartier de aproximativ 20.000 de euro. Fanii au pus-o imediat la zid: ”Alții n-au ce mânca!”

Un Crăciun deloc fericit pentru influencerița Andreea Bostănică! Șatena trece printr-un moment dificil după ce, în prag de Sărbători, aceasta a observat că și-a pierdut brățara preferată. Cei care o urmăresc pe rețelele sociale au fost martori la emoțiile ei într-un filmuleț în care, vizibil afectată, plângea și își exprima dezamăgirea. Iar, sincer, nici nu este de mirare, având în vedere cât costă bijuteria de lux. Nu o să vă vină să credeți prețul!

Andreea Bostănică, o mare iubitoare de opulență, nu este la prima bijuterie scumpă. De-a lungul anilor, ea a demonstrat că preferă stilul de lux, iar colecția sa de bijuterii și accesorii este una impresionantă. De asemenea, vedeta deține mașini de sute de mii de euro și locuințe de lux, iar prețul bijuteriilor sale este, de obicei, amețitor.

Într-un filmuleț emoționant postat pe TikTok, Andreea Bostănică a declarat:

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a spus influencerița, cu lacrimi în ochi.