Andreea Bostănică, la momentul adevărului: ce spune despre presupusa idilă cu milionarul arab. ”Să mă simt protejată în preajma lui…”

Pentru CANCAN.RO, Andreea Bostănică lămurește situația sa amoroasă, după ce lumea a speculat luni întregi pe seama presupusei sale relații cu un milionar arab! Acum, tânăra artistă spune lucrurilor pe nume și le închide gura celor care o critică zi și noapte.

Andreea Bostănică pare să fie pusă la zid cu tot ce face în mediul online. Fie că își etalează casa, mașina sau cadourile scumpe, influencerița primește foarte mult hate. Criticile s-au înmulțit însă când tânăra de peste Prut s-a afișat în compania unui milionar arab care, spun urmăritorii ei, s-ar afla în spatele aroganțelor de sute de mii de euro. Până acum, cântăreața nu a comentat mai nimic pe seama acestui subiect, în ciuda valului de comentarii. Pentru CANCAN.RO, Andreea lămurește situația și spune cum stă cu dragostea la final de an!

”În ultimele luni am stat mult în studio, toată lumea mă întreabă unde am dispărut. Am început să lucrez la piesele mele în limba engleză. Am peste 20 de piese în limba română, de la 12 lansez, așa că acum am zis să încerc ceva nou. Sincer da, am emoții, pentru că nu stăpânesc limba engleză perfect. Inspirația o găsesc din viața mea de zi cu zi. Este o piesă de dragoste din care lumea va afla lucruri noi despre mine.

Cu dragostea… momentan nu am iubit! E greu să îți găsești un partener de viață, pentru că, pentru mine, cel mai important e ca băiatul acela să fie ca prietenul meu cel mai bun. E greu să găsești o persoană de genul, pentru că noi, oamenii, am devenit foarte egoiști. Sunt sigură că undeva, acolo, Dumnezeu îl ține pentru mine! Toată lumea discută că eu aș putea să mă întâlnesc doar cu un milionar, dar este complet fals! Din contră! Mi-ar plăcea să creștem împreună, să ne ridicăm împreună, pentru că aceea e iubirea adevărată! Un om simplu este cu adevărat cel mai fericit! Nu contează ce bani ai, ci ce ai în suflet și ce caracter ai”, a spus Andrea Bostănică.

”Un băiat ar trebui să nu fie deloc gelos”

Iar dacă tot nu are iubit momentan, am vrut să aflăm cum ar trebui să fie partenerul său pentru a o cuceri.

”Ca să mă cucerească, un băiat ar trebui să nu fie deloc gelos, să mă susțină, să îi placă ceea ce fac cu muzica, să stea cu mine în studio ore întregi, să mă ajute să compun piese noi. Să mă simt protejată în preajma lui, să mă simt ca un copil mic. Pe Instagram primesc super multe mesaje, pentru că eu fac totul de la 12 ani și am crescut cu ei. Sunt oamenii mei, mi-am făcut mulți prieteni acolo, dar nimic mai mult”, a explicat artista.

”Dacă nu ai hate, înseamnă că nu esti popular!”

Așa cum spuneam, Andreea Bostănică este una dintre cele mai controversate artiste de pe Tik Tok. Pe cât de apreciată este, pe atât de mult hate își primește. Mii de comentarii urâte se adună lunar la postările în care aceasta își arată noile achiziții, gențile și mașina. Chiar și așa, cântăreața susține că nu pune la suflet remarcile urâte.

”Nu, nu mă afectează hate-ul. Dacă nu ai hate, înseamnă că nu esti popular! Dumnezeu e mereu cu mine. Mă bucur că lumea mă vorbește și că sunt subiectul 1 de discuție”, a încheiat Andreea Bostănică.

