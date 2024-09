Mama Angela le-a fost martoră în club! Andreea Bostănică şi nepotul ex-președintelui Uzbekistanului Și-au ”oficializat” relația la Tuya!

Andreea Bostănică se joacă, din nou, cu focul, iar de data aceasta nu ne referim la artificiile care au înconjurat masa la care se afla în club. Ne referim la imaginile cu ea și nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Știm că șatena este fiartă pe bărbații cu dare de mână, așa că nu avea cum să-l scape pe acesta „din mână”. Așa cum știm, șatena s-a zbătut o vreme între doi miliardari, așa cum vă dezvăluiam. Unul îi făcea poftele-n Dubai, altul în România. Cu acesta din urmă am surprins-o, din nou, pe regina TikTok-ului. Și, printre aburii alcoolului și fumul gros din club, cei doi au crezut că nu sunt văzuți de nimeni. Nici vorbă de așa ceva, căci CANCAN.RO a fost prezent la datorie și vă arată imaginile în exclusivitate!

Așa cum știm, de-a lungul timpului, Andreea Bostănică a „socializat” cu mai mulţi domni care au băgat adânc mâna în buzunar și i-au făcut toate poftele. De la fostul soț al Caterinei Ciorbă, fosta lui Alex Bodi, până la tânărul din Dubai care face parte din familia fostului dictator libian, Muammar Gaddafi. Pe acesta din urmă, Andreea îl ține „la cald”, dar în țară se răcorește cu șampanii scumpe la brațul lui Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Cei doi nu se mai ascund și vă spunem că bărbatul este fiert pe şatenă! Avem imagini tari de tot, dar pe care celebra influenceriță le-ar vrea ascunse.

Imaginile momentului cu Andreea Bostănică și miliardarul Abush

Andreea Bostănică și Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului care este, desigur, doldora de bani, s-au distrat toată seara într-un club exclusivist de pe Șoseaua Nordului, acolo unde lumea bună se strânge weekend de weekend. Îmbrăcată într-o ținută all-black de mii de euro, cu bijuterii scumpe, cel mai probabil oferite în dar de iubit, și pantofi de brand, Andreea Bostănică nu avea cum să treacă neobservată, deși părea că asta și-ar dori. Influencerița a dat peste cap câteva pahare de șampanie, însă nici măcar aburii alcoolului nu au determinat-o să danseze. Alături de ea era Abush care nu a scăpat-o din ochi…sau din mâini.

Dacă Andreea a încercat pe cât posibil să nu atragă atenția, deși nu știm cu ar fi putut ținând cont că are milioane de urmăritori și toată lumea o știe, nu același lucru îl putem spune despre Abush. Miliardarul a optat pentru o ținută specifică musulmanilor peste care a adăugat o geacă din piele. Cei doi au stat mereu unul lângă celălalt, însă de la gesturile tandre s-au abținut. El a luat-o timid de talie de două, trei ori și…cam atât. Oare Andreea este cea care a decis să nu își împartă astfel de gesturi în public?! Nu ar fi exclus, ținând cont că vedeta mai are pe dreapta un milionar care îi face toate poftele-n Dubai. Plus că, Andreea Bostănica nu a fost singură la întâlnirea cu Abush, ci însoțită, ca întotdeauna, de „bodyguardul” ei. Ne referim, desigur, la mama ei, Angela Bostănică. Femeia a stat retrasă și nu socializat cu posibilul viitor ginere.

Cine este miliardarul cu dosar penal care o ține-n puf pe Andreea Bostănică

Abush, pe numele său real Akbar Abdullaev, este nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Milionarul nu are tocmai un trecut „curat”, fiind acuzat de fraude din fonduri publice în valoare de 262,5 miliarde de somi uzbece (91 de milioane de dolari), disimulare de valută străină în valoare de 195,3 milioane de dolari și 271.602 euro și de spălare de bani în valoare de 77,4 milioane de franci elvețieni.

Dar, pentru că provine dintr-o familie influentă, fiind nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, bărbatul a scăpat doar cu doi ani de închisoare şi a continuat să facă afaceri în alte ţări. În 2022 ar fi a venit în România, iar la vremea respectivă, milionarul avea domiciliul în municipiul Rădăuți și trebuia să se supună unor reguli impuse de autorități, respectiv Inspectoratul General pentru Imigrări. Se pare că a scăpat de aceste interdicţii fix când pe strada lui a trecut Andreea Bostănică. Și de atunci cei doi își fac de cap fiecare profitând de ce are: el de bani, ea de frumsețe!

