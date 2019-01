Andreea era stewardesă în Orient când a fost remarcată de familia regală a celor din Emirate. E uimitor ce i-au propus imediat când au zărit-o

Andreea Ștefănescu este o româncă incredibil de norocoasă, care a ajuns, prin prisma unui pariu pierdut cu colegii de muncă, stewardesă la o companie aeriană din Orientul Mijlociu. De atunci, viața ei s-a schimbat și între timp a devenit stewardesa familiei regale din Emiratele Arabe.

Andreea Ștefănescu (31 de ani) lucra ca webdesigner în București, când a pus un pariu cu colegii ei de muncă! Mai exact, a fost o provocare lansată de băieți să se ducă la interviul de recrutare al unei companii aeriene din Orientul Mijlociu. Andreea a luat trenul până la Belgrad pentru un interviu la o companie aeriană, a fost acceptată, iar după nici o lună avea deja primul zbor spre Dubai, ca însoțitoare de zbor: „Eu n-am visat să fiu stewardesă. Am ajuns în meseria asta dintr-un pariu și m-am îndrăgostit de ea. Am călătorit în 89 de țări și în general oamenii se duc să vadă locurile, obiectivele turistice, eu am preferat să privesc oamenii. Întotdeauna mă duceam în locurile unde localnicii mâncau, am vrut să văd cât mai mult din felul cum își trăiesc viața, cum gândesc, ce ritualuri au și, cu fiecare destinație nouă, eram și mai fascinată de acest domeniu”, a povestit Andreea pentru Libertatea.ro.

Tânăra a fost recrutată de aviația privată și a lucrat șase ani pentru familia regală din Emiratele Arabe. „Probabil puțini știu că înainte de fiecare zbor primim un profil al pasagerului VIP, cel care este, în general, proprietarul avionului privat cu care zburăm. Înainte să încep să zbor am avut training. Trainerul din Elveția ne-a întrebat: care credeți că este șeful vostru? Iar noi am răspuns: șeful avionului. Și trainerul ne-a zis: greșit, o să vă pierdeți toate jobul fiindcă voi credeți asta.

Șeful vostru este soția șefului avionului, dacă nu vă înțelegeți bine cu ea, sigur vă pierdeți jobul. Problema era cum o identificăm pe soția șefului avionului. În șase ani de aviație și în peste 500 de zboruri, n-am dat niciodată greș în a o identifica. Pentru că femeia respectivă avea o asemenea prezență în momentul în care intra în avion, care mă fascina. Nu era vorba de brandurile pe care le purta, pentru că niciodată nu venea plină de genți sau bijuterii, era pur și simplu ce emana în momentul în care pășea în avion. Asta m-a fascinat și m-a făcut să aflu mai multe”, povestește Andreea.