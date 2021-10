Andreea Esca a rupt tăcerea! A fost obligată de Pro TV să facă asta zilnic. Nimeni nu a ştiut

De mai bine de 26 de ani, Andreea Esca se află la pupitrul Știrilor ProTV. Este una dintre cele mai longevive prezențe din televiziunea românească, iar de-a lungul timpului numeroase întrebări au apărut în legătură cu funcția ei din cadrul trustului. Însă, abia acum vedeta a făcut câteva dezvăluiri despre subiect.

Invitată în podcast-ul online al Amaliei Năstase, printre altele, Andreea Esca a vorbit și despre colaborare ei cu postul Pro Tv. Vedeta a dezvăluit câteva detalii din „interior" și a povestit ce a obligat-o trustul să facă ani de zile.

Se pare că încă de le început, Andreea Esca a fost nevoită să se acomodeze cu prezența permanentă a unui șofer/ bodyguard. Deși la început nu a fost deloc confortabilă cu această ideea, vedeta Pro Tv nu a avut ce face și a trebuit să se „supună” regulilor.

„Am avut, de-a lungul anilor, câte un șofer care era și pe post de bodyguard. Pe mine mă deranja și faptul că aveam un șofer pentru că mi se părea groaznică că era cineva non-stop lângă mine, să știe ce mănânc, unde mă duc, ce vorbesc… Nu-mi plăcea. Doar că se hotărâse că am nevoie de un șofer, pentru că puneam în pericol business-ul. Eu conduceam ca o nebună și pur și simplu cred că le era frică că într-o zi o să intru într-un pom și stricăm…

Acum m-am obișnuit pentru că acum e o demență să conduci în București, să parchezi nu mai discut, și acum îmi convine treaba asta. Dar ideea să mă duc undeva cu un bodyguard… mie mi-ar fi super-rușine” a mărturisit Andreea Esca, în cadrul podcast-ului.

Va pleca Andreea Esca de la Pro Tv?

Într-un alt interviu recent, Andreea Esca a vorbit despre parcursul ei în televiziune și despre posibilitatea de a părăsi Pro Tv. Bineînțeles că de-a lungul timpului vedeta a primit numeroase oferte de la posturile concurente, însă niciodată nu s-a gândit să plece de la pupitrul Știrilor Pro Tv.

„Da, desigur că am primit mult (n.r. oferte) de-a lungul timpului, dar nu m-am gândit la ele. Nu mi s-au părut…Nu am luat niciodată în calcul să plec de la Pro TV.”, a declarat Andreea Esca.

Se pare că Andreea Esca nu are de gând să părăsească pupitrul știrilor și asta pentru că este foarte mulțumită de locul de muncă pe care îl are, de salariu, de contract și de echipă. Vedeta a declarat că nu au existat niciodată probleme și că echipa cu care lucrează este extrem de bine sudată.

„Nu m-am plâns niciodată de echipă. Mi se pare că toată forța noastră, a Știrilor Pro TV, o reprezintă echipa. Faptul că suntem împreună de zeci de ani, ne cunoaștem bine, știe fiecare la un semn ce vrea să spună celălalt, te bazezi pe omul respectiv, ceea ce e foarte important. (…)

De contract? Nu, nu e genul meu să mă plâng…în general, de nimic. Consider că dacă ceva nu îmi place, nu e bine, vorbesc despre asta și rezolv problema. Nu sunt genul de persoană care să mă plâng și să trăiesc acolo frustrată și supărată. Cred că absolut orice lucru se poate rezolva.”, a mai spus Andreea Esca.