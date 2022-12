Andreea Esca, dezvăluiri neștiute! A fost îndrăgostită de fiul unui celebru actor: ”Este un bărbat discret”

Andreea Esca (50 de ani) a deschis ”Cutia Pandorei” și a vorbit despre primul ei iubit, prima dragostea din viața ei, care a fost, de fapt, fiul regretatului actor Alexandru Arșinel. Detalii neștiute despre prezentatoarea stirilor de la Pro Tv.

Sunt destul de rare momentele în care Andreea Esca vorbește despre viața personală ori despre trecutul amoros. De data aceasta, prezentatoarea știrilor Pro Tv s-a decis să așterne în scris, în propria carte, cele mai importante momente din viața ei, cele mai profunde trăiri, dar și marile iubiri din viața ei.

Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată. Pe vremea când era la liceu Andreea Esca l-a cunoscut pe Bogdan, care avea să devină marea ei iubire. Bogdan este fiul regretatului actor Alexandru Arșinel. Se pare că cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 3 ani.

„Primul iubit nu se uită niciodată. Nu se poate să nu fi auzit asta măcar o dată. Amintirile mele mă leagă însă foarte strâns şi de al doilea. Întâi de toate, să cădem de acord că vorbim despre acelaşi lucru: primul – adică primul cu care facem dragoste.

Primul a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic şi nu am regretat niciodată decizia. Deși cel care n-a mai ajuns să fie primul mi-a dovedit în timp că era într-adevăr foarte îndrăgostit de mine, că era de o calitate umană rară şi un foarte bun prieten.”, a scris Andreea Esca în cartea sa ”Ce am făcut când am tăcut”.

Povestea de dragoste dintre Andreea Esca și Bogdan Arșinel nu i-a fost străină marelui actor Alexandru Arșinel. În urmă cu ceva timp actorul a dezvăluit că știe despre relația lor, însă nu s-a pus niciodată problema de ceva serios, mai ales că cei doi erau foarte tineri la vremea respectivă.

„Ea era la liceu, el la fel, erau foarte tineri. Eu în acea perioadă, când ei erau împreună, eram mai tot timpul plecat cu munca mea de actor prin țară, la spectacole, petreceam puțin timp împreună. Fiul meu nu mi-a povestit nimic, niciodată despre această relație!

Nu ne-a prezentat-o, nici nu era cazul, erau foarte tineri, erau la liceu. La noi în Moldova este o tradiție și anume că partenerul de viață al unui tânăr se prezintă părinților înainte de nuntă. Acum în vremurile astea, pe care le trăim, nu mai este așa ceva.

Nu am avut mărturisiri de astea . Este și a fost un bărbat foarte discret. Cred că se și supără și acum dacă insist pe asemenea subiect. Nici acum nu intru în viața lui chiar dacă s-a așezat la casa lui”, povestea actorul în trecut.