Andreea Esca nu mai are control asupra fiicei ei! Alexia Eram a spart 60.000 de euro fără nicio emoție

Alexia Eram nu se uită la bani atunci când îşi doreşte ceva. Recent, fiica Andreei Esca a cheltuit o avere ca să îşi îndeplinească un vis. Tânăra este foarte mândră de ce a reuşit să realizeze până în prezent, mai ales că nu le-a cerut ajutorul financiar părinților ei.

Nu mai este un secret faptul că Alexia Eram obişnuieşte să împărtăşească în mediul online cele mai importante momente din viaţa ei. Recent, fiica ştiristei de la ProTV a reușit să își cumpere singură mașina la care visa de ceva timp, iar primii care au aflat acest lucru au fost prietenii săi virtuali.

După ce şi-a luat carnetul de conducere, tânăra a mers o perioadă cu o maşină modestă, pentru că și-a dorit să se perfecționeze, dar şi pentru că la acel moment nu dispunea de o sumă atât de mare de bani pentru a-şi achiziţiona un bolid de lux.

Acum, iubita lui Mario Fresh va putea fi văzută în trafic la volanul unui BMW M240i care are preţul de pornire de 58.000 de euro. Mai mult, Alexia a specificat că nu a luat bani de la părinții ei pentru a-şi satisface această dorinţă, ci a muncit.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc, și după ce mi-am luat carnetul am început aventura în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012. Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile dar necesare pentru o zi de muncă. Și m-a și plimbat prin vacanțe.

A venit vremea să-i mulțumesc și o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei din anul 2 de facultate. Iată-ma așadar aici, fericită de achiziție și cu gândul la cum o să o fac și mai frumoasă… pentru că imediat va intra la costum tuning! Surpriză! Nu vă dau mai multe detalii. Revin cu rezultatul și le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să îmi văd visul împlinit!”, a scris iubita lui Mario Fresh pe Instagram.

Cum şi-a câştigat Alexia Eram primii bani

Alexia Eram a devenit independentă financiară de la vârsta de 19 ani. Ea și-a cumpărat propriul apartament în București pe care l-a decorat aşa cum a visat.

Primii bani i-a câștigat la vârsta de 13 ani, atunci când împreună cu Andra Gogan a prezentat un serial de desene animate.

„Cred că mai devreme, pentru că am participat, am fost prezentatoare la un serial de pe Disney «I love Violeta» și am fost prezentatoare cu Andra Gogan și cu încă o fată, Adina, și atunci mi-am câștigat practic primii bani din showbiz să zic așa. Cred că aveam 13-14 ani”, mărturisea fiica Andreei Esca în cadrul unui interviu.