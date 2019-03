Andreea Ibacka a recunoscut totul după ce Andreea Bălan a făcut stop-cardiac: „Din sala de travaliu m-au mutat de urgenţă”

Andreea Ibacka își exercită deja “meseria” de mămică, vedeta a născut în urmă cu trei luni o fetiță, iar acum se simte o femeie împlinită. După ce Andreea Bălan a făcut stop-cardiac, actrița s-a decis să vorbească despre problemele pe care le-a întâmpinat la naștere.

Chiar dacă acum este foarte fericită alături de micuța ei, Andreea Ibacka a trecut prin clipe dificile, cu multe zile de recuperare, încercând să nască natural, însă, într-un final a suferit operația de cezariană. „E foarte frumos, e greu, dar e greu ca la toata lumea adică nu e ceva ieşit din comun la mine… este incredibil de frumos adică sunt satisfacţii enorme orice gest, orice zâmbet de al copilului e minunat si te încarcă pentru întreaga zi. Cel mai greu a fost experienta de la nastere. A fost cumplita recuperarea am avut nist dureri cum nu credeam ca exista. Eu mi-am dorit mult să nasc natural, am încercat, dar nu s-a putut. Din sala de travaliu m-au mutat de urgenţă la sala de operaţii pentru a-mi face cezariană pentru că nu reuşeam să nasc un copil atât de mare cum a fost fetiţa mea. Am avut nişte dureri groaznice, n-am putut să merg”, a spus Andreea Ibacka.

S-au decis cum o va chema pe fetiță

După mai multe discuții, cei doi părinți au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește… numele fiicei lor nou născute. Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, a contribuit esențial la alegerea numelui, dat fiind faptul că ea a propus ca numele surorii sale să fie Namiko Ibacka. (VEZI ȘI: ANDREEA IBACKA, SCHIMBARE DE LOOK! CUM LE-A RĂSPUNS VEDETA ADMIRATOARELOR)

„După sute de liste cu prenume parcurse din scoarță în scoarță, de toate originile și toate rezonanțele. Toate „nepotrivite”. (…) Dar lunile au tot trecut, lăsând căutările noastre în același punct. Punctul în care n-aveam nici măcar o listă scurtă pe care să punem mâna în drum spre maternitate. Doar câteva preferințe de-ale mele (nici alea sigure) și alte câteva preferințe de-ale lui taică-su. (…) Așa se face că ne-am hotărât asupra prenumelui abia după ce am născut. Cu toate că sugestia venise de ceva vreme de la Inoke, sora mai mare. Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta”, a scris Andreea Ibacka pe blogul personal.