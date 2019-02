Andreea Ibacka aruncă bomba: „Fetița nu seamănă cu Cabral”

Andreea Ibacka a devenit mamă pentru prima oară la începutul lunii decembrie, anul trecut. Vedeta a recunoscut că acest rol i se potrivește perfect și spune că este topită după micuța ei, care nu pare să semne cu soțul ei.

Soția lui Cabral a fost invitată la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a vorbit despre viața sa de mămică, despre botezul fiicei sale, dar și-a amintit și de cumpăna pe care a avut-o în timpul sarcinii.

„Copilul este foarte bine. Este veselă, este o mâncăcioasă. Are genele lungi, așa, întoarse. Vreau să fie în continuare un copil sănătos, nu am avut probleme cu ea. A fost foarte mare și puternică. A avut 3,600 la naștere și 52 de cm, acum a ajuns la 60 deja. Doarme noaptea, 7-8 ore și o trezesc eu. E înaltă! E o combinație, nu ne dăm seama. Nu seamănă atât de bine, nici cu el, nici cu mine. Este foarte frumoasă după standardele noastre, ne dorim să fie sănătoasă în primul rând și vedem mai încolo cu cine seamănă. Eu în general nu prea vorbesc despre probleme, decât atunci când acestea trec. Toată lumea are necazuri. A fost o perioadă de cumpănă pentru că cu 3 luni înainte de termen am ajuns la camera de gardă cu riscul de a naște prematur, iar problema era că eram plecați din țară. Eram în concediu, în Malta. Aveam 6 luni și jumătate de sarcină, nu anticipam nicio problemă. Am ajuns la 9 luni, aproape la 9 luni și jumătate, a fost bine. Eram cu casa neterminată, am așteptat să fie cât de cât gata și după s-a întâmplat”, a declarat Andreea Ibacka.



S-au decis cum o va chema pe fetiță

Cabral și Andrea Ibacka trăiesc fericirea la superlativ. Andreea a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă, iar tăticul Cabral nu-și mai încape în piele de bucurie. După mai multe discuții, cei doi părinți au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește… numele fiicei lor nou născute. Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, a contribuit esențial la alegerea numelui, dat fiind faptul că ea a propus ca numele surorii sale să fie Namiko Ibacka.

„După sute de liste cu prenume parcurse din scoarță în scoarță, de toate originile și toate rezonanțele. Toate „nepotrivite”. (…) Dar lunile au tot trecut, lăsând căutările noastre în același punct. Punctul în care n-aveam nici măcar o listă scurtă pe care să punem mâna în drum spre maternitate. Doar câteva preferințe de-ale mele (nici alea sigure) și alte câteva preferințe de-ale lui taică-su. (…) Așa se face că ne-am hotărât asupra prenumelui abia după ce am născut. Cu toate că sugestia venise de ceva vreme de la Inoke, sora mai mare. Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta”, a scris Andreea Ibacka pe blogul personal.