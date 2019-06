Andreea Liptak a devenit milionară în dolari după ce a fost concediată de la Pro TV. Fosta prezentatoare a avut o copilărie chinuită: “Mama mea a murit tristă, cu…”

Andreea Liptak are toate motivele să fie o femeie fericită și să se simtă împlinită. Fosta prezentatoare TV are o familie frumoasă și o afacere prosperă… în urma căreia a devenit milionară în dolari. Ascensiunea aceasta a cunoscut-o după ce a fost concediată de la Pro TV și a vorbit recent despre viața sa după ce nu a mai apărut la pupitru știrilor.

Andreea Liptak, milionară în dolari după ce ar fi fost concediată de la Pro TV

Au trecut șapte ani de când Andreea Liptak ar fi fost concediată de la Pro TV, iar în prezent, viața ei arată mult diferit față de cea când era în lumina reflectoarelor. De curând, fosta prezentatoare a povestit cum a fost începutul afacerii sale în sistem piramidal și în care a intrat cu soțul ei, Răzvan Spiridon.

“Cu un copil de 1 an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, că să ne putem susține. Ne-am lăsat «recrutati» într-o afacere de network-marketing, mulți-level, că să putem supraviețui rămânând etici-un model de business de care au fugit toți corporatistii din jurul nostru pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!). Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Fiind antreprenor. Mă uităm în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm. Și ceapă aș fi vîndut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, a mărturisit Andreea Liptak, relatează wowbiz.ro.

Dacă în prezent, Andreea Liptak își împarte timpul între experiențe de calitate cu familia mea și dobândirii de competențe în ramuri de cercetare inovatoare precum epigenetica, longevitatea, neuroștiințele, iar banii nu reprezintă o problemă atunci când vrea să își îndeplinească o dorință, în copilăria ei, lucrurile nu au stat deloc așa. Fosta vedetă de la Pro TV s-a născut într-o familie cu o situație materială precară.

“Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte. Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la PRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PROTV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă. (…).

Mama mea a murit tristă, cu o pensie de 750 de lei pe lună. Toată viața ei ne-a spijinit, nu a conceput niciodată să primească ajutor de la noi. Vreți să va spun de câte ori am întârziat plata întreținerii sau plata ratei la bancă, până ne-am redresat? De câte ori am plătit dobânzi și penalități la stat pentru că nu am plătit impozitele la timp, pentru că nu știam cum să mai împărțim banii?”, a mai povestit vedeta.

În 2007, Andreea Liptak a devenit soția lui Răzvan Spiridon, care i-a fost coleg la Pro TV. Cei doi au împreună două fete: Sofia și Maia.