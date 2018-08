Andreea Mantea a recunoscut tot! Mesaj la ceas de seară după ce a înlocuit-o pe Bianca Drăgușanu

Andreea Mantea este cea care va prezenta emisiunea ” Te vreau lângă mine”. Iar acum, la ceas de seară bruneta a transmis un mesaj fanilor săi. (Promotiile zilei la monitoare )

Andreea Mantea este cea care va prezenta, din toamnă, emisiunea ”Te vreau lângă mine”, iar acum bruneta a recunoscut tot și a ținut morțiș să le transmită un mesaj fanilor care o urmăresc și care i-au fost alături în 12 ani de televiziune. (CITEȘTE ȘI: CE A POSTAT VICTOR SLAV DUPĂ CE BIANCA DRĂGUȘANU A RĂMAS FĂRĂ EMISIUNE: ”CREIERUL SE ÎMBOLNĂVEȘTE DIN CAUZA NOASTRĂ”)

”De-a lungul carierei mele in televiziune, in 12 ani, am avut parte de multe proiecte extrem de frumoase si de multe provocari inedite care m-au ajutat sa fiu mai aproape de dumneavoastra iar pe dumneavoastra alaturi de mine! Pentru asta vreau sa va multumesc din tot sufletul, pentru ca fara voi nu as fi ajuns pana aici! Ei bine, a venit momentul pentru o noua provocare! Este vorba de emisiunea “Te vreau langa mine”! Este un proiect pe care eu il indragesc foarte tare pentru ca ador proiectele in care este vorba de iubire! Va astept cu drag si de aceasta data sa fiti alaturi de mine, iar eu de dumneavoastra incercand sa rezolv cat mai multe probleme de suflet!”, a scris Andreea Mantea pe contul ei de Facebook.

Bianca Drăgușanu, prezentatoarea emisiunii ”Te vreau lângă mine” din septembrie 2017

La scurt timp după ce s-a aflat că Victor Slav a rămas fără emisiunea de la Kanal D,acum o bombă de ultima oară anunță faptul că Bianca Drăgușanu a rămas fără emisiunea de la Kanal D. Motivul pentru care celebra blondină a încheiat contractul este faptul că îşi doreşte să petreacă mai mult timp cu fetiţa sa Sofia Natalia, conform wowbiz.ro. (VEZI ȘI: ANDREEA MANTEA, PRIMA DECLARAȚIE OFICIALĂ DESPRE MUTAREA EI LA “TE VREAU LÂNGĂ MINE”, ÎN LOCUL PREZENTATOAREI BIANCA DRĂGUȘANU)

Bianca Drăgușanu a ajuns la cârma emisiunii " Te vreau lângă mine" din luna septembrie a anului 2017. Conform informaţiilor apărute în presă, salariul pe care Bianca Drăguşanu îl primea pentru moderarea emisiunii era de 3000 de euro, dar blondina avea şi alte câştiguri din contractele de imagine şi atelierul de croitorie pe care îl deţine.