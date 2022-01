Andreea Mantea, la capătul răbdării. Ce decizie a luat după ce i s-a reproșat, pe rețelele sociale, că s-a îngrășat

În ultimele săptămâni, pe rețelele sociale, Andreea Mantea a fost nevoită să facă față unui val de reproșuri din partea admiratorilor, care i-au reproșat că s-ar fi îngrășat. Pe măsură ce criticile au devenit tot mai dese, bruneta a luat o decizie radicală. Va începe un stil de viață sănătos, grație căruia să ajungă la silueta de invidiat pe care o avea în trecut.

Recent, pe pagina personală de Instagram, Andreea Mantea a postat o imagine care i-a pus pe gânduri pe admiratori. Bruneta purta o rochie albastră, iar în zona burticii se vedea o umflătură suspectă. Imediat, s-a speculat că prezentatoarea de la Kanal D ar fi din nou însărcinată și că anul viitor ar urma să devină mămică.

La momentul respectiv, Andreea Mantea a luat atitudine și a anunțat că, sub nicio formă, nu este gravidă, kilogramele în plus fiind cele care îi dau bătăi de cap, nu eventuala sosire pe lume a unui copilaș. Ulterior, tot mai mulți urmăritori i-au imputat faptul că s-a îngrășat și că nu are deloc grijă de corpul ei. Indignată de valul critic de mesaje, bruneta a luat o decizie radicală.

“Am stat și m-am gândit. Mi-am zis că trebuie să slăbesc neapărat, dar nu la modul acela dur cu diete și așa mai departe. Nu! Vreau să încep să am un stil de viață mai sănătos, cel puțin din punct de vedere al alimentației. Aici este o mare problemă. Trebuie să fac cumva și să îmi transform viața cu totul, să am un stil de viață sănătos, pentru că, din păcate, este vârsta. Nu pot să mai fiu așa cum eram. Nu pot. Cei care mă cunosc știu că eu puteam să mănânc cinci cutii de pizza fără să se vadă. Eram foarte ok și eram invidiată atunci, ba chiar certată. Acum e altfel. Mă rog, amănunte”, a spus Andreea Mantea.

Andreea Mantea vrea să scape de kilogramele în plus. “Trebuie renunțat la zahăr și pâine”

Andreea Mantea își dorește să ajungă la 50 de kilograme și să rămână acolo. Deja știe la ce alimente trebuie să renunțe. De două zile a început cura de slăbire.

“Trebuie renunțat la zahăr, pâine, neapărat să introduc mai multe fibre pe care să le consum dimineața. După rău vine bine! Am încercat să vă împărtășesc aceste gânduri ale mele și sper să ajung la 52 de kilograme, chiar 50 și să rămân acolo. Am început deja de două zile să mănânc sănătos, să beau ceaiuri”, a mai spus Andreea Mantea.