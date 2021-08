Câți lei primește lunar Andreea Mantea de la Cristi Mitrea, drept pensie alimentară. Ce salariu are bruneta la Kanal D!

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și carismatice prezentatoarea de televiziune din România. Aceasta a avut o relație cu luptătorul Cristi Mitrea, iar în urma relației lor a rezultat un băiețel pe nume David. Câți lei primește în fiecare lună Andreea Mantea de la fostul partener, drept pensie alimentară, și ce salariu are vedeta Kanal D?

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Burlăcița” în anul 2014. Însă, după ce vedeta Kanal D a rămas însărcinată, aceasta a fost părăsită de tatăl copilului ei. Între cei doi nu a mers relația, lucru pe care l-a susținut vedeta, la un an de la separare. În 2015, în luna mai, prezentatoarea TV l-a născut pe fiul ei, David.

După separare, așa cum prevede legea, părintele trebuie să „cotizeze” lunar cu pensia alimentară. Potrivit unei surse din anturajul celor doi, luptătorul Cristi Mitrea plătește lunar suma de 200 de euro pentru pensia alimentară.

“Mitrea plătește 200 de euro pe lună pensie alimentară și este extrem de implicat în creșterea băiatului. Se înțeleg de minune, se consultă pentru orice și se ajută la nevoie”, au declarat surse din anturajul celor doi, arată Playtech.

Ce salariu are Andreea Mantea la Kanal D?

Andreea Mantea este una dintre cele mai carismatice prezențe din televiziunea românească. Aceasta face parte de mulți ani din familia Kanal D, iar potrivit Libertatea, aceasta ar primi suma de aproape 20.000 de euro în fiecare lună. De asemenea, pentru emisiunea ”Se strigă darul”, aceasta ar fi încasat încă 5000 de euro, având în vedere faptul că trebuia să se întoarcă în țară, din Turcia, pe vremea când prezenta ”Puterea Dragostei”, pentru a pleca cu mașina la nunți. Chiar dacă a avut întotdeauna programul încărcat, nu s-a putut plânge de banii pe care îi încasa în cont.

Mai mult decât atât, vedeta Kanal D ar fi încasat anumite sume și în urma unor postări de pe rețelele de socializare.

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, a spus Andreea Mantea.

