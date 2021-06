Cristi Mitrea nu este trecut ca tată în certificatul de naștere al lui David, fiul pe care îl are cu Andreea Mantea. Care este motivul

Cristi Mitrea nu este trecut ca tată în certificatul de naștere al lui David, fiul pe care îl are cu Andreea Mantea. Luptătorul MMA a vorbit despre motivul pentru care nu și-a recunoscut băiatul de la început.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut în cadrul emisiunii ”Burlăcița”. Luptătorul MMA a fost cel care i-a cucerit inima prezentatoarei TV și au trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. Relația lor nu a durat decât câteva luni, iar la puțin timp de la despărțire vedeta îl anunța pe Cristi Mitrea că este însărcinată. (VEZI ȘI: BOALA DE CARE SUFERĂ ANDREEA MANTEA „MI-E FOARTE GREU SĂ VORBESC DESPRE ASTA”)

Andreea Mantea i-ar fi mărturisit atunci luptătorului MMA că ea va păstra copilul, indiferent de consecințe. Cristi Mitrea a avut îndoieli în privința paternității sale. Motiv pentru care nu a vrut să-l recunoască pe David atunci când a venit pe lume. Astfel, în dreptul secțiunii în care trebuie specificat umele tatălui, apare o linie.

Pe parcurs, însă, odată ce David a crescut, Cristi Mitrea a simțit o conexiune aparte. Așa că a decis să-l cunoască pe băiat. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA, MULTE SURPRIZE DE ZIUA FIULUI SĂU: “LA MULTI ANI, PUIUL MEU MULT DORIT”. ROCHIA PREZENTATOAREI A ATRAS TOATE PRIVIRILE)

”Eu nu am spus niciodată nimic despre subiectul ăsta. Aștept ca acel copil să aibă o anumită vârstă și să am discuția aia de la bărbat la bărbat cu el. Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la ”nu l-ai dorit” este faptul că alesesem că termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul. Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci.

Am avut o perioadă în care nu eram linștit eu cu mine, nu puteam să dorm, mă trăgea ața, trebuia să văd, să simt eu ceva și mi-am dorit să mă duc să mă apropii, mi-am dorit să nu repet niște greșeli care s-au întâmplat în familia mea.. am avut niște discuții, niște negocieri în care îmi doream să nu mai intervină factori externi și s-au întâmplat și am început să dezvolt această relație cu David care e magnifică, liniștitoare, te echilibrează”, a spus Cristi Mitrea în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.