Andreea Mantea, multe surprize de ziua fiului său: “La multi ani, Puiul meu mult dorit”. Rochia prezentatoarei a atras toate privirile

Astăzi este o zi importantă în familia prezentatoarei Andreea Mantea! David, fiul născut în urma relației pe care a avut-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea, împlinește șase ani și i-a organizat o petrecere pe cinste. Surprizele s-au ținut lanț pentru sărbătorit, însă, aproape toate privirile au fost atrase de mama sa celebră datorită rochiei pe care a ales să o poarte în această zi specială.

Andreea Mantea, multe surprize de ziua fiului său

David este un copil deștept, charismatic și foarte frumos, iar sufletul Andreei Mantea este mai plin de bucurie astăzi ca oricând! După un an cu restricții dure, vedeta i-a organizat un party la care băiatul său și-a putut invita prietenii apropiați. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, sărbătoritul a avut un loc special pentru poze alături de invitați – inima uriașă în care s-a costumat special un angajat, dar și zecile baloanele colorate i-au cucerit și pe adulți, nu doar pe copii.

Îmbrăcat într-o cămașă albă, la care și-a pus pantalonii deschiși la culoare, la fel și pantofii sport, David s-a asortat cu mama sa celebră! Rochia albă și lungă, până la grezne și fără decolteu i-a uimit pe fanii prezentatoarei de la Kanal D.

“6 Anișori! Nu aș fi crezut niciodată că acești ani vor trece atât de repede… La mulți ani, Puiul meu mult dorit! 🙏🏻🤗❤️” este mesajul emoționant pe care Andreea Mantea i l-a transmis pe social media fiului său.

“La mulți ani, copil frumos! Felicitări mamei tale pentru felul cum te-a crescut 🌹 Pupici 👄”, “La mulți ani! Se pare că atât fiul tău, cât și fiul meu sunt născuți pe aceeași dată… 27 mai, doar că al meu face azi 3 ani🎉🎂🎈”, “La mulți și frumoși ani ca tine și mami! Ești un copil minunat, frumos, inteligent și cuceritor (pe mine m-ai dat gata)!” sunt doar trei dintre miile de mesaje pe care fiul Andreei Mantea le-a primit pe rețelele sociale.

Andreea Mantea: “M-am temut să fiu o mamă singură”

După ce s-a despărțit de tatăl băiețelului ei, Andreea Mantea a fost multă vreme o mamă singură… Însă, după un timp, cei doi foști parteneri au făcut pace de dragul lui David, iar acum acesta își împarte timpul cu amândoi, în funcție de programul acestora.

“Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație. Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat”, a dezvăluit moderatoarea de la Kanal D în urmă cu două luni în cadrul unui interviu oferit pentru fanatik.

Sursa foto: Facebook