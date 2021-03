Andreea Mantea și iubitul misterios, pregătiți să ducă relația la un alt nivel? “Este atât de valoros ce trăim noi. M-am temut să fiu o mamă singură”

Oficial, Andreea Mantea și iubitul misterios nu își fac planuri de nuntă, însă, par că sunt pregătiți să ducă relația la un alt nivel. Îndrăgita prezentatoare a vorbit într-un interviu impresionant despre iubirea specială care o leagă de partenerul ei de viață pe care continuă să îl țină ascuns de camerele de filmat și aparatele de fotografiat. În plus, a mai spus vedeta de la Kanal D, își dorește să îi facă lui David o surioară, dar, lasă acest aspect în mâinile Lui Dumnezeu… Prin acest detaliu, unii au înțeles că ea și iubitul său au vorbit despre conceperea unui copil.

Andreea Mantea, despre relația cu iubitul misterios

În vârstă de 34 de ani, carismatica brunetă a mărturisit că va merge încontinuu pe drumul discreției în ceea ce privește povestea de dragoste pe care o are în prezent. Despre ziua nunții, Adreea Mantea a lăsat să se înțeleagă faptul că nu se va întâmpla anul acesta.

“Pornind singură pe drumul ăsta și neprimind sfaturile corespunzătoare, până la un moment dat am crezut că este normal să îți exprimi absolut toate trăirile și în presă. Și mi-am dat seama, în timp, că greșesc. Am preferat apoi să țin pentru mine! Este atât de valoros ce trăim noi cu noi și nu trebuie să despice nimeni firul în patru și apoi să te străduiești să dai explicații.

(…). Nu aș accepta să stau să fiu mințită sau nu aș suporta să stau într-o relație unde nu e încredere reciprocă sau în care nu există respect reciproc”, a declarat Andreea Mantea pentru fanatik.ro.

Întrebată dacă se consideră o femeie împlinită, vedeta a spus: “Sunt o femeie împlinită, îmi este bine, sunt fericită, nu îmi lipsește nimic și consider că ar trebui să țin doar pentru mine acea parte a existenței mele care vreau să fie doar a mea, și nu consumată în spațiul public”.

Andreea Mantea: “M-am temut să fiu o mamă singură”

După ce s-a despărțit de tatăl băiețelului ei, Andreea Mantea a fost multă vreme o mamă singură… Însă, după un timp, cei doi foști parteneri au făcut pace de dragul lui David, iar acum acesta își împarte timpul cu amândoi, în funcție de programul acestora.

“Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație. Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat”, a dezvăluit moderatoarea de la Kanal D, potrivit sursei citate mai sus.

Despre așa-zisa sarcină care a făcut multă vâlvă în ultima perioadă, Andreea Mantea a menționat următoarele: “(…) nu, nu mă pregătesc să devin mămică din nou. Am foarte multe lucruri de făcut și trebuie să îl cresc pe David. Dacă vrea Dumnezeu, bine, dacă nu, nu. Da, mi-aș dori o surioară pentru David, dar toate la timpul lor. Nu îmi fac un plan din asta”.

“Trăiri alături de Andreea Mantea”, emisiune realizată de casa ei de producție

Timp de nouă ani, prezentatoarea a fost la foc continuu prin prisma proiectelor pe care le-a avut, iar în iulie 2020, a decis să facă schimbări majore. Unul dintre motive a fost fiul ei, pentru că și-a dat seama că acesta are nevoie de familie, prieteni și, implicit ca mama lui să îi fie mai des alături.

“(…).Au fost momente pe care le-am ratat, evenimente importante din familia mea, din cercul meu de prieteni, fel și fel de lucruri pe care mi-aș fi dorit să le fac, dar nu aveam timp. Ca să nu mai vorbim despre vacanțe. Pur și simplu, de la o vârstă, ai nevoie și de timp pentru tine. Am simțit nevoia de anumite lucruri și timp pentru mine. Și am făcut-o! Nu știu dacă o să revin la un program zilnic, dar cu siguranță nu în acest moment.

Sunt foarte multe lucruri pe care aș fi vrut să le filmez în trecut, îmi doream mult să arăt povești de viață ale oamenilor obișnuiți și, în același timp, să mă arăt în fața celor care mă urmăresc și care mi-au fost aproape în toți acești ani exact așa cum sunt în viața de zi cu zi, în cele mai firești situații. Le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor că ne urmăresc în număr atât de mare și că ne provoacă să fim tot mai buni în ceea ce facem și să le aducem povești interesante, inspiraționale de viață, prin invitații din emisiune”, a mai povestit vedeta pentru fanatik.ro.

Despre cel mai nou viciu care “a prins rădăcini” în viața sa, diva a spus: “Somnul poate fi considerat viciu? (n.r.: a râs) Mai nou, de când am mai mult timp pentru mine, am descoperit o chestie foarte faină: somnul. Indiferent de oră, dacă dorm o jumătate de oră este magic. Este Dumnezeu pe pământ! Tot timpul urmăresc, în orice zi, în funcție de programul pe care îl am, o pauză mică și de abia aștept să ajung acolo ca să trag un pui de somn de 15-20 de minute. Cred că sunt doar obosită și somnul s-a transformat într-un viciu”.

De-a lungul carierei din lumea televiziunii, Andreea Mantea a prezentat următoarele proiecte: “Mireasă pentru fiul meu”, “Se strigă darul”, “Te vreau lângă mine”, “Nuntă cu Surprize”, “Wowbiz”, “Puterea Dragostei” și, în prezent, are propria casă de producție.

