Care este primul job avut de Andreea Mantea! Nu i-a fost niciodată ruşine să recunoască din ce făcea bani la 15 ani

La 34 de ani, Andreea Mantea se consideră o femeie împlinită! Este mămica unui băiețel superb, are o carieră frumoasă în lumea televiziunii și, iubește, dar, mai ales, se simte iubită. Drumul parcurs până în prezent nu a fost unul ușor, iar despre primul job nu i-a fost niciodată ruşine să vorbească. Dimpotrivă, mereu a vorbit cu zâmbetul pe buze despre cum reușea să facă bani la vârsta de 15 ani.

Puțini ai ghici primul job pe care Andreea Mantea l-a avut

Andrea Mantea s-a născut într-o familie modestă din București și, cu trei ani înainte să își sărbătorească majoratul, ea s-a angajat ca picoliță într-un restaurant. Toate acestea s-au întâmplat, deși a picat proba la care a fost supusă în cadrul interviului pe care l-a avut cu patroana localului și nici nu avea experiență.

“Pe la la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu. Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: «Da». Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi. Sigur că toți banii pe care îi câștigam, îi dădeam pe tot felul de prostii, care la vremea aia mi se păreau extrem de importante: pantofi, genți, rochițe etc”, a povestit vedeta într-un interviu mai vechiacordat Revistei Formula As.

Locul în care a lucrat ca picoliță i-a adus mult noroc! Și asta pentru că, într-una dintre zilele de muncă, Andreea Mantea a servit-o pe șefa unei agenții de modele, care a fost cucerită de trăsăturile sale frumoase. Afacerista i-a lăsat cartea de vizită și a invitat-o la agenție, unde bruneta a făcut câteva fotografii. Ulterior, pașii spre lumina reflectoarelor i-a făcut mult mai ușor.

Andreea Mantea se pregătește să devină mamă pentru a doua oară?

Întrebată de o colegă de la Kanal D dacă își mai dorește al doilea copil, frumoasa brunetă nu a negat și a zis că lasă totul în voia Lui Dumnezeu.

“Eu cred că toate lucrurile se întâmplă cu un scop în viață, iar Dumnezeu le rânduiește cum știe EL mai bine. Sunt o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Ce pot să îi cer mai mult Lui Dumnezeu? Ar trebui să ne bucurăm de ceea ce avem, să fim recunoscători că suntem sănătoși, că îi avem pe cei dragi lângă noi, să nu ne mai axăm atât de intens pe lucrurile materiale, ci pe cele care contează și care ne fac fericiți. Anul acesta a fost unul atipic, pandemia ne-a dat viața peste cap, dar, în același timp, și o lectie foarte importantă din care cu toții trebuie să învățăm că să nu lăsăm pe mâine ce putem face azi”, a mai mărturisit prezentatoarea pentru kanald.ro.

