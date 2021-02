Andreea Mantea, mărturisiri emoționante despre durerea din sufletul ei: „Îmi lipsește enorm”

Andreea Mantea nu e mereu cu zâmbetul pe buze, așa cum și-a obișnuit publicul. Prezentatoarea de la „Trăiri alături de Andreea Mantea” ascunde o mare durere în suflet. Moartea bunicii ei a făcut-o să rămână cu un gol în suflet, dar și cu un mare regret.

Prezentatoarea de la Kanal D a făcut dezvăluiri emoționante despre cea mai dragă ființă pe care a cunoscut-o, bunica ei. Din păcate, Andreea Mantea nu se mai poate bucura de prezența ei și nici de sfaturile pe care aceasta i el dădea. Acesta este unul dintre multele motive care-i sfâșie sufletul brunetei. Andreei îi pare extrem de rău că bunica ei nu a trăit atât de mult încât să îl cunoască pe David, fiul ei.

„Mereu am simțit-o pe mamaia ca pe mama mea. Mama se supără dacă vede asta! Am simțit că am două mame!(…) Mult! Îmi lipsește foarte mult, îmi lipsește enorm, pentru că aveam curajul să-i spun orice. Tot, tot! Non stop îmi lipsește, non stop, non stop, non stop. Să vorbesc cu ea, să stea cu David, să-l cunoască pe David, să vorbească cu David, să-l învețe și pe el ce m-a învățat pe mine, să nu știu, să vorbesc cu ea, să mă duc la ea, să stau cu ea, să o aud, să o văd, să o simt, să facă ceva, să mă certe, să mă certe când greșesc, wow ce mă certa.”

Andreea Mantea: „Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le-ar crede”

Și, nu de puține ori, când are sufletul încărcat Andreea Mantea preferă să meargă la cimitir, la mormântul bunicii, decât la psiholog.

” Ai văzut cum merg oamenii la psiholog, se duc și spun tot la psiholog, eu mă duc la ea și îi spun tot, încă, și acum. Pentru că dacă ea nu mai e, mă duc acolo și spun acolo, că nu am unde, și-i povestesc ei tot, și-i spun, și-i spun. Știi ce cred, că ea în continuare mă ajută. Sunt multe lucruri pe care unii oameni nu le-ar crede dacă le spun.”, a mărturist Andreea Mantea, printre lacrimi, în emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea

