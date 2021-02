Punct final pentru Smiley! Artistul a făcut anunțul: ”Am reușit!”

Smiley a dus la capăt provocarea! 21 de zile în care a trebuit să se țină de treabă. Și i-a ieșit, iar artistul a făcut anunțul pe Instagram, acolo unde a început totul.

Este vorba despre o cură de fructe, care s-a întins pe o durată de trei săptămâni, dar la care Smiley spune că nu va renunța. Deși s-a scurs și ultima zi a provocării. ”Am ajuns la final. Astăzi este ziua 21 #FRESHChallenge. Timp de 21 de zile, prietenii de la @kauflandromania m-au încurajat să consum în fiecare zi cel puțin un produs FRESH de la ei. Pe lângă faptul că am reușit să mă țin de challenge, sunt sigur că o să-l și continui, mai ales că mi-am dat seama ce ușor e să pregătești o gustare rapidă și fresh în fiecare zi. Vă provoc și pe voi să o faceți! Ultima zi e de răsfăț: salată de fructe cu papaya Day 21”, a fost anunțul cântărețului.

Smiley, emmoționat că va deveni, în curând, tătic: ”Mai durează un pic!”

Smiley a intrat în direct la Vorbește lumea, emisiunea de pe Pro TV prezentată de Lora și Cove, și a dat ultimele detalii despre fetița lui care va vedea cât de curând lumina zilei pentru prima dată. El a dezvăluit că, alături de Gina Pistol, a pus aproape totul la punct în casă. Smiley a spus că micuța se va naște la începutul lunii martie. ”Nu știm exact data, mai durează o lună și un pic. Suntem emoționați. De la o vreme, lumea îmi spune Smiley tăticul, nu simplu Smiley!”, au fost primele vorbe ale artistului.

"Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină…", a mai dezvăluit Smiley.

Smiley, despre fetiță: ”N-are nasul meu, e bine! O să fie frumoasă!”

Smiley a mai declarat că este emoționat de întâlnirea cu fetița lui. "Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă", a continuat Smiley.