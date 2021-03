Andreea Mantea, primele declarații despre al doilea copil: „Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot”

Andreea Mantea și-a uimit fanii cu cele mai recente declarații pe care le-a făcut, în legătură cu o nouă sarcină. Vedeta se confruntă cu unele probleme de sănătate, care i-au făcut pe admiratorii acesteia să se gândească la o posibilă sarcină.

Bombardată cu mesaje referitoare la a doua sarcină, Andreea Mantea s-a hotărât să spună lucrurilor pe nume. Prezentatoarea de la Kanal D nu este însărcinată, dar se confruntă cu niște probleme de sănătate, care i-au pus pe fani pe gânduri.

„Nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate”, a spus Andreea Mantea, pe Instagram.

Mai mult, vedeta chiar a recunoscut că încă de la începutul sarcinii cu David, aceasta a crezut și a sperat să fie vorba despre o fetiță.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a mai adăugat vedeta.

