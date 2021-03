Andreea Mantea, strigăt de ajutor pe Instagram: „Vă rog să-l ajutați”

Andreea Mantea este una dintre persoanele publice care întotdeauna a dat dovadă de empatie, iar când a putut i-a ajutat pe cei aflați la nevoie. Asta s-a întâmplat și de curând, când vedeta a postat pe contul de ei Instagram o fotografie, dar și un mesaj în care le solicită fanilor ajutorul.

Vedeta încearcă să ajute cât mai multe persoane poate, iar pentru asta nu de puține ori postează pe paginile personale cazurile sociale care-i sunt prezentate. De data aceasta este vorba despre un băiețel pe nume David, care are doar câteva luni și a fost diagnosticat cu amiotrofie musculară spinală de tip 1, care e cea mai gravă formă. Andreea Mantea a fost profund impresionată de povestea micuțului și tocmai de aceea le cere urmăritorilor ei ajutorul.

” Salut, numele meu este David și m-am născut pe 23 mai 2020 în familia formată din mama-Petruța, tata-Andrei și sora mea mai mare Daria. În momentul în care m-am născut, mama a decis să facă screening-ul opțional pentru depistarea a 42 de boli, iar 7 zile mai târziu a primit trista veste că ceva nu era în regulă. Ca după alte 3 zile să fiu diagnosticat cu SMA1 (amiotrofie musculară spinala de tip 1- cea mai grava formă).

Părinții mei au avut încredere în medici și au început tratamentul cu cu medicamentul SPINRAZA, neștiind că acesta nu este suficient. Când au aflat că e nevoie de medicamentul ZOLOENSMA, în octombrie 2020, s-au înscris pentru administrarea gratuită pană la 6 luni în Italia, dar am primit vestea că am fost acceptat abia în 17 Noiembrie, când era deja prea târziu, pentru că în 23 noiembrie am împlinit 6 luni. Pentru că asta nu era suficient, în 2 decembrie s-a înrăutățit și de atunci pot să mă hrănesc doar cu sondă prin nisue, dar și asta doar pentru o vreme, pentru că în curând am nevoie de o intervenție la stomăcel pentru a primi hrană direct în stomac.

Momentan sunt înconjurat de o mulțime de aparate care mă ajută să respir, iar bunicile și mătușa mea vin mereu aici ca să o ajute pe mama. Părinții mei spun că trebuie să adune bănuți pentru tratamentul meu ca să putem fi în continuare împreună. Suma necesară pentru tratamentul cu ZOLOENSMA este de 2.100.000 dolari costuri pentru cazare și deplasare la spitale care administrează acest medicament. Așadar, va rog, să il ajutați și să donați în conturile de mai jos:

Cont Italia:

BPER Banca Titular Bucea Andrel

IBAN ITOSCO638771860000036327168

Cont Romania OTP Bank Titular: Bucea Andrel

Cont RON: ROSSOTPV200001334187RO01 COM RUR: RO160TPV2000013341876001

Numar revolut: Petruta Bucea 00393668058376″

